В отношении экс-главы Управления городской мобильности Алматы нет уголовного дела 

Почему дела нет, в надзорном органе не объяснили.

Уголовного дела в отношении бывшего руководителя Управления городской мобильности Алматы Ерлана Адилова нет. Об этом сообщили в прокуратуре Алматы, передает zakon.kz.

В марте 2021 года в Департаменте Агентства по противодействию коррупции по Алматы сообщили, что начато расследование в отношении руководителя Управления городской мобильности Алматы Ерлана Адилова. Ему вменяли "Получение взятки в значительном размере".

Мы обратились с запросом в Антикоррупционную службу, чтобы узнать на какой стадии находится расследование.

Разъясняем, что согласно статье 201 УПК данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц. В этой связи направить подробную информацию по указанному делу не представляется возможным, за более подробными сведениями вам необходимо обратиться в прокуратуру города Алматы, - сообщили там.

Затем мы обратились в прокуратуру и были удивлены их ответом.

В производстве правоохранительных органов города Алматы, в том числе Антикоррупционной службы по Алматы досудебных расследований в отношении руководителя Управления городской мобильности Акимата Алматы Адилова Е.М. не имеется, - говорится в ответе прокуратуры Алматы.

Получается, что уголовного дела нет. Почему нет, и когда его закрыли (если оно было) в надзорном органе не объяснили.

За разъяснениями мы обратились в Управление городской мобильности. В пресс-службе сообщили, что Ерлан Адилов больше там не работает.

Как выяснилось, еще до начала всей этой истории у него возникли проблемы со здоровьем и он длительное время лежал в больнице, после чего принял решение покинуть должность.

Ерлан Адилов расторгнул трудовой договор по собственному желанию по состоянию здоровья 12 апреля 2021 года. На вакансию руководителя Управления городской мобильности объявлен конкурс, - говорится в официальном сообщении УГМ.

Ерлан Адилов был назначен руководителем Управления городской мобильности Алматы в июне 2020 года.

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