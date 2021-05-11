В Казахстане усложнили правила выдачи онлайн-микрокредитов

Теперь для получения такого кредита требуется ЭЦП и не только.

Постановлением правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30 апреля 2021 года внесены изменения в Правила предоставления микрокредитов электронным способом, передает zakon.kz.

Теперь для получения онлайн-кредита во время регистрации в личном кабинете необходимо ввести следующие данные:

фамилия, имя, отчество (при наличии), указанные в документе, удостоверяющем личность;

индивидуальный идентификационный номер;

номер и срок действия документа, удостоверяющего личность;

абонентский номер устройства сотовой связи;

реквизиты банковского счета (IBAN) и/или реквизиты платежной карточки клиента (за исключением предоставления микрокредитов посредством терминалов);

фотография клиента в анфас на светлом фоне, с нейтральным выражением лица и закрытым ртом.

Вместе с тем для регистрации в личном кабинете клиент - юридическое лицо вводит следующие документы в сканированном виде:

приказ о назначении руководителя исполнительного органа юридического лица или доверенность, подтверждающая полномочия лица, уполномоченного подписывать договор о предоставлении микрокредита;

фамилия, имя, отчество, указанные в документе, удостоверяющем личность лица, уполномоченного подписывать договор о предоставлении микрокредита;банковский идентификационный номер клиента - юридического лица;

индивидуальный идентификационный номер лица, уполномоченного подписывать договор о предоставлении микрокредита;

номер и срок действия документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного подписывать договор о предоставлении микрокредита;

справку о государственной регистрации/перерегистрации клиента -юридического лица;абонентский номер устройства сотовой связи клиента - юридического лица;реквизиты банковского счета (IBAN) и/или реквизиты платежной карточки клиента - юридического лица;

фотография клиента в анфас на светлом фоне, с нейтральным выражением лица и закрытым ртом, уполномоченного подписывать договор о предоставлении микрокредита.

При этом микрофинансовая организация для подтверждения регистрации клиента осуществляет сверку данных, предоставленных:

- клиентом - физическим лицом: фамилию, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер и фотографию клиента;

- клиентом - юридическим лицом: фамилию, имя, отчество и фотографию лица, указанные в документе, удостоверяющим личность лица, уполномоченного подписывать договор о предоставлении микрокредита.

Регистрация клиента в личном кабинете осуществляется одним из способов, указанных выше.

После регистрации клиента в личном кабинете последующий допуск клиента к личному кабинету осуществляется путем генерации и ввода паролей или с использованием не менее одного из аутентификационных признаков (токенов, смарт-карт, одноразовых паролей).

При смене мобильного телефона или его номера вносятся изменения об абонентском устройстве сотовой связи клиента и реквизитов банковского счета (за исключением предоставления микрокредитов посредством терминалов) в личном кабинете.

При этом в личном кабинете не подлежат изменению данные об индивидуальном идентификационном номере/ бизнес-идентификационном номере клиента.

Как отмечается, для идентификации и аутентификации клиента в личном кабинете клиента используются следующие способы:

электронная цифровая подпись, представленная национальным удостоверяющим центром РК; биометрическая идентификация посредством использования услуг ЦОИД; двухфакторная аутентификация.

Двухфакторная аутентификация осуществляется путем применения следующих двух параметров:

генерации и ввода паролей или использованием не менее одного из аутентификационных признаков (токенов, смарт-карт, одноразовых паролей); использования программного обеспечения, соответствующего следующим требованиям:- обеспечение проверки и подтверждения изображения клиента в режиме реального времени с его изображением на документе, удостоверяющем личность- обеспечение безопасности персональных данных клиента при обмене и хранении информации;- защита от использования распечатанного бумажного изображения лица клиента;- защита от возможности дублирования воспроизведения видео или фотоизображения с другого периферийного устройства.

Также говорится, что заключение договора о предоставлении микрокредита, внесение изменений и дополнений в договор о предоставлении онлайн-микрокредита между микрофинансовой организацией и клиентом осуществляется посредством ЭЦП или путем генерации и ввода паролей или с использованием не менее одного из аутентификационных признаков (токенов, смарт-карт, одноразовых паролей).

Предоставление микрокредита электронным способом осуществляется путем перевода денег с банковского счета организации на банковский счет (платежную карточку) клиента, а также посредством выдачи клиенту наличных денег через терминал или кассу.

В случае обнаружения несанкционированного доступа к информации, составляющей тайну предоставления микрокредита, ее несанкционированного изменения, осуществления несанкционированных действий со стороны третьих лиц, МФО в течение двух рабочих дней должна принять меры для устранения причин и последствий таких действий, а также в течение одного рабочего дня информирует об этом клиента и уполномоченный орган, - говорится в документе.

Постановление вводится в действие с 17 мая 2021 года.

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