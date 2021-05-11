В Казахстане усложнили правила выдачи онлайн-микрокредитов

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Теперь для получения такого кредита требуется ЭЦП и не только.
Постановлением правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30 апреля 2021 года внесены изменения в Правила предоставления микрокредитов электронным способом, передает zakon.kz.
Теперь для получения онлайн-кредита во время регистрации в личном кабинете необходимо ввести следующие данные:
Вместе с тем для регистрации в личном кабинете клиент - юридическое лицо вводит следующие документы в сканированном виде:
При этом микрофинансовая организация для подтверждения регистрации клиента осуществляет сверку данных, предоставленных:
- клиентом - физическим лицом: фамилию, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер и фотографию клиента;
- клиентом - юридическим лицом: фамилию, имя, отчество и фотографию лица, указанные в документе, удостоверяющим личность лица, уполномоченного подписывать договор о предоставлении микрокредита.
Регистрация клиента в личном кабинете осуществляется одним из способов, указанных выше.
После регистрации клиента в личном кабинете последующий допуск клиента к личному кабинету осуществляется путем генерации и ввода паролей или с использованием не менее одного из аутентификационных признаков (токенов, смарт-карт, одноразовых паролей).
При смене мобильного телефона или его номера вносятся изменения об абонентском устройстве сотовой связи клиента и реквизитов банковского счета (за исключением предоставления микрокредитов посредством терминалов) в личном кабинете.
При этом в личном кабинете не подлежат изменению данные об индивидуальном идентификационном номере/ бизнес-идентификационном номере клиента.
Как отмечается, для идентификации и аутентификации клиента в личном кабинете клиента используются следующие способы:
Двухфакторная аутентификация осуществляется путем применения следующих двух параметров:
Также говорится, что заключение договора о предоставлении микрокредита, внесение изменений и дополнений в договор о предоставлении онлайн-микрокредита между микрофинансовой организацией и клиентом осуществляется посредством ЭЦП или путем генерации и ввода паролей или с использованием не менее одного из аутентификационных признаков (токенов, смарт-карт, одноразовых паролей).
Предоставление микрокредита электронным способом осуществляется путем перевода денег с банковского счета организации на банковский счет (платежную карточку) клиента, а также посредством выдачи клиенту наличных денег через терминал или кассу.
В случае обнаружения несанкционированного доступа к информации, составляющей тайну предоставления микрокредита, ее несанкционированного изменения, осуществления несанкционированных действий со стороны третьих лиц, МФО в течение двух рабочих дней должна принять меры для устранения причин и последствий таких действий, а также в течение одного рабочего дня информирует об этом клиента и уполномоченный орган, - говорится в документе.Постановление вводится в действие с 17 мая 2021 года.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!