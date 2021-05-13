В трех областях Казахстана образовался смог от пожаров в России

Причина смога - лесной пожар в Тюменской области площадью 48 тыс. га.

Смог от пожаров в Тюменской области России достиг три области Казахстана - Павлодарскую, Северо-Казахстанскую и Акмолинскую, передает zakon.kz.

На территории Павлодарской области смог наблюдается в городах: Павлодар, Экибастуз, Аксу и районах Баянаул, Актогай, Железинка, а также в двух приграничных областях (СКО и Акмолинская). (...) Причина смога - лесной пожар в Тюменской области РФ площадью 48 тыс. га. пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Как сообщили pavon.kz в ведомстве, горожане высказывали обеспокоенность по поводу смога не только в соцсетях, но и звонили по номеру 112: за вечер поступило около 20 звонков.

Лесостепные пожары, аварийные выбросы на промышленных объектах по области не зарегистрированы. По данным "Казгидромет" ветер северо-западный. пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Пожары в Тюменской области РФ длятся уже несколько недель. Специалисты заявили, что лес горит из-за палов травы.

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