Скончался актер Фархат Абдраимов

Причиной смерти стал стал обширный инфаркт.

Скончался известный казахстанский актер Фархат Абдраимов, сообщает zakon.kz.

Сегодня на 56 году жизни на съемках в Грузии скончался известный казахстанский актер и продюсер Фархат Абдраимов.

Это он девять часов назад на съемках фильма "Больше чем любовь".

Он снимался в фильмах, рекламных роликах и шоу. Неоднократно удостаивался наград и премий. Среди которых "Кинозвезда года" (2000), "Серебряный Георгий" (1999) и др.

Его кинокарьера началась в 1994 году. Он снялся в таких фильмах, как "Шанхай", "Любовь под прикрытием", "Застава","Фара","Анажан", "Статья на двоих".

Казахстанский и российский зритель очень любит фильм "Фара". В этом фильме Фархат Абдраимов снялся вместе Кристиной Орбакайте.

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