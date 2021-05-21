Что известно о Фархате Абдраимове

Его актерский и продюсерский стаж составляет более 27 лет.

Актер и продюсер Фархат Абдраимов достаточно известная и популярная личность в Казахстане. О вехах его жизненного пути и творчества напомнит zakon.kz.

Фархат Абдраимов родился 21 января 1966 года в Алма-Ате.

В 1988 году окончил факультет технологии и организации общественного питания Алма-Атинского технологического института по специальности инженер-технолог.

С 1988 года работал директором ресторана "Турист".

Но затем в его жизни произошел творческий кульбит и с 1994 года Фархат стал актером Казахской кинофабрики им. Ш. Айманова.

В 2005 году он вступил в Союз кинематографистов РК.

Дважды удостаивался казахстанской общественной премии "Народный любимец" (2011, 2012).

Фархат Абдраимов серьезно увлекался бильярдом, а с 2001 года являлся вице-президентом Федерации бильярдного спорта РК.

Его актерский и продюсерский стаж составляет более 27 лет. Фильмография актера достаточно обширна. Он снялся в более чем 20 фильмах. Как рассказывал сам Фархат, еще в подростковом возрасте он играл в школьном театре, возглавлял команду КВН в Алматинском технологическом университете.

В кинематограф он попал благодаря Абаю Карпыкову, которого называет своим киношным папой. В 1996 году Фархат впервые сыграл в его фильме "Тот, кто нежнее". На съемочной площадке с молодым актером снимались Бопеш Жандаев, Ксения Качалина, Болот Бейшеналиев, Аристарх Ливанов и другие известные актеры.

Но сценарий фильма Карпыков писал под Фархата Абдраимова. В этой картине он сыграл наивного и добродушного сына убитого директора банка Фару, за которым охотится мафия.

В этом же фильме снялась и известная певица и актриса Кристина Орбакайте, которая по сюжету фильма неожиданно появилась на пути главного героя с больным ребенком, которому нужна дорогостоящая операция.

Однажды я смотрел интервью Аллы Пугачевой. И она рассказала, что из всех актерских образов Кристины Орбакайте ей больше всего нравится роль именно в нашем фильме. Картина снималась в Алматы, - рассказывал Фархат Абдраимов.

В 1999 году за роль Фары актер получил "Серебряного святого Георгия" на Московском международном кинофестивале. И эта творческая победа была не единственной в его жизни.

В 1996 году он получил приз кинопрессы России "Лучший актёр 1996 года", позже был удостоин премии "Алтын Адам" в номинации "Кинозвезда года". В 2003 году получил из рук главы государства Почетную грамоту президента Республики Казахстан, в 2014 году награжден орденом Курмет.

Казахстанцы также по достоинству оценили его роли в таких фильмах, как "Сказ о розовом зайце", "Любовь под прикрытием", в остросюжетном фильме "Возвращение в "А"", который снял Егор Кончаловский, а также в "Рекетире" и фильме "Фара".

Фархат Абдраимов достаточно часто снимался в рекламных роликах и был гостем многочисленных шоу.

Благодаря своему таланту, обаянию и мощной фактуре он никогда не оставался без работы. И печальная новость о его смерти также пришла со съемочной площадки в Грузии, где актер находился на съемках фильма "Больше чем любовь".

У Фархата остались жена Виктория Абдраимова, сыновья — Асан и Темирлан.

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Названа причина смерти Фархата Абдраимова

Как сообщили родственники актера, причиной смерти стал обширный инфаркт.

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