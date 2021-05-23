Последние аплодисменты: в Алматы простились с Фархатом Абдраимовым

Фархат Абдраимов скончался на 56 году жизни на съемках в Грузии.

23 мая в городе Алматы прошла церемония прощания с известным казахстанским актером Фархатом Абдраимовым, сообщает zakon.kz.

Ранее сообщалось, что из-за ограничений в связи с пандемией похороны пройдут в закрытом режиме: попрощаться с актером смогут только его родственники и близкие друзья. Однако в воскресенье скопление народа началось уже перед поликлиникой Совмина. Там и прозвучали последние аплодисменты актеру.

Из поликлиники прощальный кортеж выехал на алматинское кладбище "Кенсай".

Также люди приходили почтить память Фархата Абдраимова возложением цветов в специально оборудованном месте на входе в киностудию "Казахфильм" им.Ш.Айманова".

21 мая на 56 году жизни на съемках в Грузии скончался известный казахстанский актер и продюсер Фархат Абдраимов.

Причиной смерти актера стал обширный инфаркт.

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