Курс доллара продолжает снижаться

Доллар подешевел еще на 1,21 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 426,37 тенге, снизившись еще на 1,21 тенге, передает zakon.kz.

А вот курс евро напротив вырос.

Так, в обменных пунктах доллары покупают/продают по 425,5-427,2 тенге, евро – 521-523 тенге, рос. рубль - 5,79-5,85 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 25 мая.

Июльские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,09%, составив $66,11 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле выросли на 0,15% — до $68,47 за баррель.

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