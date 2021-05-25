Курс доллара продолжает снижаться

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Доллар подешевел еще на 1,21 тенге.
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 426,37 тенге, снизившись еще на 1,21 тенге, передает zakon.kz.
А вот курс евро напротив вырос.
Так, в обменных пунктах доллары покупают/продают по 425,5-427,2 тенге, евро – 521-523 тенге, рос. рубль - 5,79-5,85 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 25 мая.
Июльские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,09%, составив $66,11 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле выросли на 0,15% — до $68,47 за баррель.
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