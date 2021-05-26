Токаев поручил усилить борьбу с браконьерством

Также Президент поручил держать на особом контроле вопросы регулирования водных ресурсов.

Касым-Жомарт Токаев поручил министру экологии, геологии и природных ресурсов Магзуму Мирзагалиеву усилить борьбу с браконьерством, сообщает zakon.kz.

На встрече, как передает Акорда, министр представил Президенту информацию о ситуации на водоемах страны, а также о принимаемых мерах по охране сайгаков и итогах проведенного учета их численности.

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Кроме того, министр рассказал о рыбоохранных акциях "Бекіре", "Нерест" и "Чистый водоем", по итогам которых возбужден ряд уголовных дел, наложены штрафы, изъято почти 300 км сетей и несколько транспортных средств.

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Президент положительно оценил работу министерства по данным направлениям. В завершение встречи Президент поручил держать на особом контроле вопросы регулирования водных ресурсов, а также усилить борьбу с браконьерством.

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