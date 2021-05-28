Курс доллара немного снизился

Доллар подешевел на 0,76 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 427,75 тенге (-0,76), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 426,5-428,4 тенге, евро – 519-525 тенге, рос. рубль - 5,81-5,88 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 28 мая.

Июльские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,52%, составив $67,20 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле увеличились на 0,46% — до $69,78 за баррель.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!