Все было как в фильме ужасов - очевидец о трагедии на Чарыне

Анастасия Гринштейн приехала впервые в Алматы, и эта поездка ей запомнится надолго.

Очевидец трагической истории на Чарыне поделилась с zakon.kz подробностями о том, что там произошло 29 мая.

Анастасия Гринштейн приехала в Алматы в гости из Темиртау.

Это была моя первая поездка в Алматы. Мы с подругой отправились на Чарынский каньон, который был включен в наш тур. Погода была очень жаркая, ничего не предвещало. Уже когда спускались вниз каньона, я почувствовала как-будто это какое-то мистическое место, - рассказала Анастасия.

это фото было сделано за час до трагедии

По ее словам, на полпути по дороге к реке начался гром, затем пошел дождь. Но они с подругой решили дойти до конца.

Там ездит так называемое такси, мы на середине пути его остановили и доехали до места. В тот момент начался очень сильный дождь, пошел град, - продолжила девушка.

Когда дождь утих, она пошла снять на видео реку и стала очевидцем начавшегося селя.

видео реки за две минуты до селя

Буквально за две минуты пошел сель (на тот момент я еще не знала, думала это нормальное явление после дождя). Но тут я услышала крики людей, началась паника. Стало жутко. Они кричали: "Люди тонут!" Мы с подругой подумали, что кто-то сорвался, а оказалось, что их снесло волной. Потом все было как в фильме ужасов. Две девочки в реке то пропадали, то появлялись. Им еле как удалось выбраться на берег. Одна из них села и вообще не шевелилась, - поделилась Анастасия.

Она рассказала, что один из мужчин перешел на другую сторону берега, по колено в глине, и перенес девочек на спине к людям.

В этот момент я подумала, какой у нас сплоченный народ, готовы быстро помочь. Когда нам сказали, что такси не приедет, потому что машина застряла в глине, мне стало страшно. Тропинку смыло, кругом глина, идти далеко, связи нет...Но пришлось выбираться по глине. Обратно я уже бежала, чтобы поскорее дойти до верха. На середине пути мы увидели, что есть еще пострадавшие, один погиб. Когда мы поднялись наверх, то в контейнере уже было трое пострадавших, все в ссадинах. Одна девушка была в таком шоковом состоянии, что просто в одну точку смотрела и не реагировала ни на что. Такую поездку мы точно запомним на долго, - заключила очевидец этой трагедии.

29 мая на Чарынском каньоне произошел грязе-селевой выброс, в результате которого погибли два человека: учитель, который спасал детей, и ученица. Одна девочка пропала без вести. Ее нашли живой на следующий день, сейчас ребенок в больнице. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сочетанная травма, множественные ушибы верхних, нижних конечностей, переохлаждение средней степени тяжести.

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