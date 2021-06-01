Максим Галкин задолжал пенсионному фонду

Его долг составил 4 тысячи рублей.

Пенсионный фонд России подал в суд на мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина, сообщает zakon.kz.

По информации телеграм-канал Mash, поводом стала недоплата взносов.

Шоумен является индивидуальным предпринимателем, поэтому он каждый год должен выплачивать в пенсионный фонд определенную сумму.

Долг Максима Галкина составил 4 тысячи рублей, - сообщили в фонде.

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