Названы возможные сроки окончания суда над Аблязовым и Храпуновыми

Судебное разбирательство "Flatotel" в Нью-Йорке было инициировано Министерством юстиции РК от имени акимата города Алматы совместно с АО "БТА Банк" более пяти лет назад по обвинению Аблязова, Храпуновых и их сообщников в отмывании украденных денег.

Сроки окончания суда над Аблязовым и Храпуновыми назвали в США. Там готовятся к рассмотрению иска, сообщает zakon.kz.

Так называемому делу Flatotel скоро 6 лет. Все это время Министерство юстиции РК доказывает, что деньги, вложенные в проект, были украдены у БТА Банка и из бюджета Алматы, передает КТК.

Консультант правительства Казахстана в деле Flatotel Мэттью Шварц рассказал, кому же достанутся почти 24 миллиона долларов, замороженные по этому делу.

Мы считаем, что Аблязов и Храпуновы использовали Flatotel для отмывания десятков миллионов долларов, украденных у БТА Банка и Алматы, на самом деле по нескольким причинам. Во-первых, это был проект в сфере недвижимости, на который требовалось много денег. Хорошо известно, что недвижимость – это место, где преступники могут отмывать деньги, и таких дел предостаточно. В данном случае Ильяс Храпунов познакомился с застройщиком-владельцем по имени Четрит, который был рад получить эти деньги и не задавать лишних вопросов. Так что это была хорошая комбинация того, что они хотели вложить деньги в инвестиции в Соединенных Штатах, и застройщик был счастлив получить эти грязные деньги. консультант правительства РК, партнер Boies Schiller Flexner LLP Мэттью Шварц

Flatotel – это жилой комплекс в центре Нью-Йорка. Он расположен рядом с легендарными Таймс-сквер и Мэдисон-сквер-Гарден. Беглые миллионеры вложили в него колоссальную сумму через лжефирму.

После того как власти Казахстана узнали о схеме, бывший глава БТА Банка и экс-аким Алматы пытались продать свои доли. Разбирательства затянулись, объясняют эксперты, еще и потому, что подозреваемые хотели скрыть и уничтожить улики. В частности, Ильяс Храпунов удалил важные электронные письма и документы. Это удалось доказать, и вся троица в итоге была оштрафована, рассказал Мэттью Шварц.

Окончательные слушания запланированы на 7 февраля. И продлятся они примерно три недели. От исхода суда зависит в том числе и кому передадут 23,5 миллиона долларов, замороженные сейчас на счетах.

Мэттью Шварц поделился мнением, что будет с деньгами дальше.

Нам удалось идентифицировать актив во Flatotel и заморозить его. Это была одна из наших первых побед по этому делу, которая убедила суд в том, что, скорее всего, мы выиграем это дело. Поэтому судья распорядился о том, что 23,5 миллиона долларов США будут заморожены на счетах, будут находиться под надзором и после суда их передадут победителю дела. консультант правительства РК, партнер Boies Schiller Flexner LLP Мэттью Шварц

Судебное разбирательство "Flatotel" в Нью-Йорке было инициировано Министерством юстиции РК от имени акимата города Алматы совместно с АО "БТА Банк" более пяти лет назад по обвинению Аблязова, Храпуновых и их сообщников в отмывании украденных денег в США.

Аблязов похитил миллиарды долларов у БТА путем выдачи фиктивных кредитов, за что он уже был осужден в Казахстане и признан виновным судами Соединенного Королевства. В ходе разбирательств в США, были собраны существенные дополнительные доказательства преступлений Аблязова и Храпуновых, а также обеспечены показания многочисленных свидетелей.

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