#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
509.63
592.34
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
509.63
592.34
6.54
Общество

Токаев дал поручения после убийства студентки в Шымкенте

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, госсоветник Ерлан Карин, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 12:48 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая 20 января 2026 года прокомментировал убийство молодой казахстанки, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства заявил, что убийство Нурай Серикбай в Шымкенте потрясло многих.

"В Национальный курултай поступило более 130 заявлений по этому инциденту. Установлено, что подозреваемый занимался преследованием и угрозами. В конечном итоге его действия привели к смерти человека. В связи с этим я поручил Министерству внутренних дел провести правовую оценку действий Департамента полиции Шымкента. Генеральная прокуратура проведет тщательное расследование этого дела", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В целом, по его словам, кражу невесты нужно понимать как похищение человека.

"Это не является традицией нашего народа, это преступление, наносящее вред репутации нашего народа. Нельзя допускать такой жестокости!" – резюмировал глава государства.

Ранее сообщалось, что девушка была знакома с подозреваемым в убийстве около года. Позже мужчина, по словам родственников, выкрал Нурай, однако ей удалось сбежать. После этого он начал ее преследовать, угрожать и запугивать.

После совершения преступления подозреваемый скрылся. Его розыск продолжался более суток, был задействован весь личный состав департамента полиции, усилен контроль на выездах из города. В итоге мужчину задержали за пределами Шымкента.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
О представителях нетрадиционной сексуальной ориентации высказался Токаев
12:36, Сегодня
О представителях нетрадиционной сексуальной ориентации высказался Токаев
Кокаральскую плотину начнут укреплять в 2026 году – Токаев
12:22, Сегодня
Кокаральскую плотину начнут укреплять в 2026 году – Токаев
Токаев дал ряд поручений, касающихся развития культурно-гуманитарной сферы
22:52, 14 марта 2025
Токаев дал ряд поручений, касающихся развития культурно-гуманитарной сферы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: