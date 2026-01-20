Токаев дал поручения после убийства студентки в Шымкенте

Президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая 20 января 2026 года прокомментировал убийство молодой казахстанки, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства заявил, что убийство Нурай Серикбай в Шымкенте потрясло многих.

"В Национальный курултай поступило более 130 заявлений по этому инциденту. Установлено, что подозреваемый занимался преследованием и угрозами. В конечном итоге его действия привели к смерти человека. В связи с этим я поручил Министерству внутренних дел провести правовую оценку действий Департамента полиции Шымкента. Генеральная прокуратура проведет тщательное расследование этого дела", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В целом, по его словам, кражу невесты нужно понимать как похищение человека.

"Это не является традицией нашего народа, это преступление, наносящее вред репутации нашего народа. Нельзя допускать такой жестокости!" – резюмировал глава государства.

Ранее сообщалось, что девушка была знакома с подозреваемым в убийстве около года. Позже мужчина, по словам родственников, выкрал Нурай, однако ей удалось сбежать. После этого он начал ее преследовать, угрожать и запугивать.

После совершения преступления подозреваемый скрылся. Его розыск продолжался более суток, был задействован весь личный состав департамента полиции, усилен контроль на выездах из города. В итоге мужчину задержали за пределами Шымкента.