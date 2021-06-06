Сделать биткоин легальным платежным средством хотят в Сальвадоре

Президент Сальвадоре уверен, что получится за короткий срок создать новые рабочие места.

Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил о намерении направить в конгресс страны законопроект, по которому биткоин станет законным платежным средством, передает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выступление президента на конференции Bitcoin 2021, проходящей в Майами, в субботу, 5 июня.

На следующей неделе я отправлю в конгресс законопроект, который сделает биткоин законным платежным средством, — заявил Букеле в ролике, снятом для конференции Bitcoin 2021.

Президент уверен, что получится за короткий срок создать новые рабочие места. Кроме того, легализация криптовалюты, как считает Букеле, обеспечит доступ к финансовым вложениям для многих граждан.

Ранее цена биткоина опустилась ниже $40 тыс. За неделю криптовалюта подешевела на 31%. Падение началось после того, как основатель Tesla Илон Маск сообщил, что его компания больше не будет продавать электромобили за биткоины. Еще к скачку курса на рынке запустила новость о том, что Китай запретил финансовым организациям предоставлять услуги по хранению и управлению криптовалютой.

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