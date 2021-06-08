Эксперт: Нельзя учить людей недоверию

Нужна ли казахстанцам финансовая грамотность – мнение экономиста.

Экономист Эльдар Шамсутдинов поделился своим мнением о том, как минимизировать для казахстанцев риски стать жертвами финансовых пирамид.

Рекламное агентство блогера Рината Балгабаева White media при поддержке биржи AIX выпустила документальный фильм «Потомки фараонов. Финансовые пирамиды в Казахстане. Как не попасться на уловки мошенников». Команда хорошо поработала, чтобы найти экспертов и тех, кто не побоялся признать свой провал и рассказать о нем. Поставили свет, декорации, чтобы получилась качественная картинка, но будет ли результат от этой объемной в техническом плане работы? Думаю, что немного.

Проблема этого фильма в том, что вместо тщательного разбора мошеннических схем по выманиванию денег у людей, рассказывается о том, какие казахстанцы безграмотные простофили, ведущиеся на обещания золотых гор. Авторы через своих героев транслируют мысль, что жадные до наживы граждане обязательно потеряют деньги, а умные ни в какую аферу лезть не будут, потому что никому нельзя верить.

Но выбранный метод в корне не верный и в принципе не далек от того буллинга, которому подвергаются жертвы насилия: юбка слишком короткая, накрасилась не так и тем самым подавала некие невербальные знаки насильнику. Если долго это повторять, то со временем жертвы начинают сами в это верить, но в преступлении всегда виноват только насильник и никто другой.

В наше время мошенники научились хорошо скрывать свои цели и мало кто работает по примитивному принципу схемы Понци. Сейчас это закрытые ячейки, зонтичные системы, матрицы, совмещенные с шахматными структурами и многие другие мошеннические модели, которые нужно изучать, чтобы оперативно выявлять.

Преступники шагнули далеко вперед, опережая уголовное законодательство. Пострадавшими становятся не только простые казахстанцы, но и чиновники, политики, финансисты, экономисты и прочие вроде бы высокообразованные люди. Жертвы пирамид, рассказывая о встречах со стоящими на вершине схемы, говорят, что это люди, умеющие мотивировать. За ними хочется идти, когда они призывают встать на одну ступень с сообществом таких же успешных, вложившихся в схему «лидеров». Такие сообщества строятся по принципу религиозной секты. Твои друзья и родственники тоже должны вступить в «лигу успешных», а если отказываются, то они тебе не нужны, так как тянут на дно – к бедности.

В этом как никто другой мошенникам помогает казахстанское общество, которое превозносит истории успешных людей, добившихся многого за короткий срок. Социум транслирует: если ты не гонишься за сверхприбылью, если ты не «поднимаешь» в месяц сотни процентов, то ты неудачник. Стабильный и устойчивый рост — это сказки богатых, чтобы бедные не могли выбраться из своей ямы.

Но трудно кого-то в чем-то обвинять, когда сами власти никак не реагируют на строящиеся у них под носом пирамиды. Еще в начале прошлого года на YouTube стали появляться видео о том, что печально известный B2B Jewelry является самой простой пирамидой, работающей по принципу схемы Понци. А в это время в центре Алматы был размещен огромный билборд с рекламой этой фирмы. И только 30 августа департамент экономических расследований по Алматы заявил о пресечении деятельности В2В Jewelry на территории страны. Получается, чиновники, заявляющие о необходимости повышать финансовую грамотность населения, сами далеко не лидеры в этой сфере.

Уголовная ответственность за создание финансовых пирамид в РК появилась совсем недавно – в 2015 году. А в 2013 году никто не помешал легендарному Сергею Мавроди спокойно рекламировать в Казахстане очередную пирамиду. При этом в СМИ часто мелькают новости о выделении бюджета на повышение финансовой грамотности населения и почти ничего не говорится о подготовке специалистов по борьбе с финансовой преступностью, в том числе международной.

Один из приглашенных экспертов в фильме удивляется, тому, что люди верят блогерам, рекламирующим финансовые пирамиды. Другой – усомнился в умственных способностях поверивших рекламе пирамиды у вайнеров. Его довод незатейлив: мол, если блогеры будут рекламировать таблетки, разве вы побежите их покупать? Так вот, человеку пора опуститься на землю.

Если бы все так и было, то люди бы не дышали спиртом и не пили перекись водорода для профилактики коронавируса. История с перекисью, кстати, хороший пример, подтверждающий, что образование не защищает от мракобесия: если посмотреть прошлогоднее интервью Григория Марченко, в блестящем образовании которого я не сомневаюсь, можно узнать, что бывший глава Нацбанка именно так спасался от ковида.

И только адвокат Джохар Утебеков в фильме говорит, что инфлюенсеры должны быть более разборчивыми в вещах, которые они рекламируют. Действительно, ведь известный блогер – это друг и практически член семьи, к совету которого сложно не прислушаться, ему доверяют априори. В законе о рекламе ничего не говорится по поводу финансовых пирамид. Но некая компания зарегистрировалась, открыла офис в центре города – почему бы не прорекламировать ее за хорошую сумму? Если не возьмет деньги один блогер, это сделает другой. Вряд ли кто-то из селебрити задумывается, что реклама сверхдохода является чем-то странным: многие из них совсем недавно получали копейки, а сейчас зарабатывают семизначные суммы за проведение мероприятия. Сейчас рынок не в состоянии оценить реальную стоимость услуг вайнеров и блогеров. Поэтому сверхдоход – это в принципе кредо казахстанского истеблишмента.

Чтобы не гадать, что делать со звездами, рекламирующими финансовые пирамиды, можно взглянуть на зарубежный опыт. Во многих странах блогеров обязали помечать спонсорские посты соответствующим упоминанием. В таком случае подписчик понимает, что это не дружеский совет от близкого тебе человека, а утвержденный заказчиком текст. Соответственно, люди более осознанно подходят к принятию решения о покупке рекламируемого товара.

За нарушение этого правила, например, в Англии несут ответственность заказчик и исполнитель. Управление стандартов рекламной индустрии Соединенного Королевства даже ведет перечень нарушителей, с которым может ознакомиться любой желающий. Попасть в него точно никто не хочет: «проштрафившимся» блогерам перестают верить, а с рекламодателями, принуждающими к вранью, разрывают контракты.

В США за рекламу мошенников лидеров общественного мнения могут оштрафовать или на несколько лет запретить участвовать в рекламе, связанной с финансами и инвестициями. Такая судьба постигла чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера, рэпера DJ Khaled и актера Стивена Сигала, которые рекламировали сомнительные криптовалюты. В Китае и Индии «токсичным» блогерам могут на три года запретить рекламировать вообще что бы то ни было. Пожалуй, даже далекие от финансового мира люди могли слышать, насколько жесткие условия выставляет Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) перед инвестиционными компаниями, которые собирают деньги у простых людей.

В Казахстане вместо того, чтобы разрабатывать инструменты, ограничивающие деятельность финансовых мошенников, почему-то предпочитают с помощью документальных фильмов рефлексировать и пережевывать уже случившееся. Угнетение пострадавших – это путь в никуда.

Хотя, на самом деле, стигматизация жертвы – это месседж тех, кто сам боится попасть в такую же ситуацию. Оскорбляя жертву, они надеются сами себя обезопасить от обмана. Однако, как показывает социология, тот, кто меньше всего доверяет обществу, в итоге начинает верить самым отъявленным шарлатанам, заряжающим воду на успех через экран телевизора.

И последнее: нельзя учить людей недоверию, а именно эту идею транслируют создатели фильма. Именно доверие – основа любого бизнеса. Казахстан – маленькая страна, и нам нужно научиться кооперироваться и налаживать социальные связи, в которые будет сложнее внедряться мошенникам или даже проповедникам деструктивных религиозных течений. Если мы не будем верить друг другу, то успешным государством Казахстан не станет.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

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