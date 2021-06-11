Скоростной режим 60 км/ч могут вернуть на Аль-Фараби в Алматы

Это вопрос рассматривается акиматом города.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев заявил, что акимат Алматы рассматривает вопрос о снижении скоростного режима на проспекте Аль-Фараби, передает корреспондент zakon.kz.

На протяжении 15 лет в Алматы на Аль-Фараби скоростной режим был 80 км/ч. В настоящее время, насколько я знаю, акиматом города рассматривается вопрос о снижении скорости до 60 км/ч, - сказал Тургумбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, это будет решать акимат с учетом дорожной инфраструктуры и нагрузки.

В 2019 году 15 января на проспекте Аль-Фараби средняя скорость была снижена с 80 до 60 километров в час, а 19 августа уже вернули опять скоростной режим 80 км/ч.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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