Интервью с разработчиком вакцины Спутник V. Видео

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Также трансляцию можно посмотреть на странице в Instagram.
На zakon.kz состоялась прямая трансляция интервью с Ильясом Есмагамбетовым, разработчиком вакцины "Спутник V".
Он рассказал, как команде ученых Центра Гамалеи удалось в сжатые сроки создать столь эффективный препарат, когда нужно проводить ревакцинацию и насколько безопасна вакцина для населения.
Также Есмагамбетов ответил на многие другие вопросы.
Кроме того, трансляцию можно посмотреть на странице в Instagram.
1 февраля в Казахстане началась вакцинация российским препаратом "Спутник V".
В Казахстане вакцинация проходит на добровольной основе.
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