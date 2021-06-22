Финляндия уступила Бельгии на Евро-2020, но остается в группе

Суоми гнулись под мастерскими бельгийскими атаками, но долго не ломались. Забивать мячи бельгийцы начали во втором тайме.

Матч третьего тура групповой стадии между сборными Финляндии и Бельгии состоялся 22 июня на стадионе "Газпром Арена" в Петербурге, сообщает zakon.kz.

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Забивать мячи бельгийцы начали во втором тайме. На 74-й минуте вратарь финнов Лукаш Градецки не то, чтобы не успел поймать мяч - он не успел убрать руку. И снаряд, посланный головой Томаса Вермалена, отскочил от штанги сначала в руку вратаря, затем в сетку. 1:0 в пользу сборной Бельгии.

Следующий гол последовал скоро – уже на 81 минуте финны увлеклись атакой, потеряли мяч, Лукаку взял передачу Де Брёйне, развернулся вокруг своей оси в центре штрафной и пробил в левый нижний угол ворот. 2:0.

В стартовом матче Евро-2020 Бельгия, не напрягаясь разгромила сборную России (3:0). Они и с финнами сегодня играли довольно расслаблено. Суоми гнулись под мастерскими бельгийскими атаками, но долго не ломались.

Финны сознавали, что этот матч решающий. Зная, что если сумеют взять хотя бы одно очко, то практически наверняка окажутся в плей-офф, суоми отбив очередную атаку, настойчиво лезли к воротам противника. Впрочем, голы в свои ворота не помешали им остаться в группе – считать разницу мячей со сборной России им не пришлось. Сборную последней разгромили датчане и вопрос о судьбе финнов на чемпионате отпал.

На Евро-2020 финны стартовали с победы в прерванном матче с Данией (1:0). На датчан произвел тяжелое впечатление инцидент с Кристианом Эриксеном, едва не умершим на поле и возможно поэтому и проиграли.

Во втором туре Финляндия с минимальным счетом проиграла России (0:1), не слишком уступая подопечным Черчесова по игре.

Бельгийцы в марте этого года провели три отборочных матча ЧМ, дома победив Уэльс (3:1) и уничтожив Беларусь (8:0), и на выезде поделив очки с Чехией (1:1).

В последних пяти матчах команд Финляндия выиграла дважды, еще две встречи закончились ничьими. Бельгия не побеждала Финляндию с 1968 года.

22 июня состоятся матчи Хорватия-Шотландия и Чехия-Англия.

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