Лишение лицензии Capital Bank Kazakhstan прокомментировали в КФГД

В фонде заверили, что деньги вкладчиков банка защищены гарантией КФГД.

Деньги вкладчиков АО "Capital Bank Kazakhstan" защищены гарантией АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (КФГД), передает zakon.kz.

24 июня 2021 года Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (агентство) приняло решение о лишении АО "Capital Bank Kazakhstan" лицензии на проведение всех банковских операций.

АО "Capital Bank Kazakhstan" является участником системы обязательного гарантирования депозитов физических лиц, то есть на деньги физических лиц и индивидуальных предпринимателей, размещенные во вкладах, на текущих счетах и платежных карточках, распространяется гарантия АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов". Это означает, что в случае отказа агентства в проведении временной администрацией АО "Capital Bank Kazakhstan" операции по одновременной передаче активов и обязательств другому банку КФГД осуществит вкладчикам выплату гарантийного возмещения. О дате начала и порядке выплаты КФГД сообщит в установленные законодательством сроки. Выплата начнется не позднее 5 рабочих дней с даты публикации КФГД официального сообщения на сайте и в средствах массовой информации. пресс-служба КФГД

В фонде напомнили, что гарантийное возмещение будет выплачиваться КФГД в пределах суммы остатков по депозитам с учетом вознаграждения, начисленного на дату лишения банка лицензии:

по сберегательным депозитам в тенге - не более 15 млн тенге;

по иным депозитам в тенге - не более 10 млн тенге;

по депозитам в иностранной валюте - не более эквивалента 5 млн тенге (по курсу обмена валют, установленному на дату лишения банка лицензии).

При наличии у физического лица или индивидуального предпринимателя в банке двух и более гарантируемых депозитов, различных по видам и валюте, КФГД будет выплачивать по ним совокупное гарантийное возмещение в сумме, не превышающей 15 млн тенге с учетом пределов, установленных по каждому виду депозита. По депозитам, превышающим максимальную сумму гарантийного возмещения, КФГД возместит установленный размер, а по невозмещенному остатку депозита сверх максимальной гарантируемой суммы вкладчики смогут обратиться в ликвидационную комиссию банка после вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка. пресс-служба КФГД

Отмечается, что выплата гарантийного возмещения будет осуществляться в течение года с даты начала выплат. По истечении одного года невостребованные вкладчиками суммы гарантийного возмещения будут перечислены КФГД на их индивидуальные пенсионные счета в АО "Единый накопительный пенсионный фонд" в качестве добровольных пенсионных взносов.

Общая информация о гарантии по депозитам и порядке осуществления выплаты возмещения доступна на сайте КФГД. Вкладчики могут обратиться за консультацией по телефону 1460 (звонки со стационарных и мобильных телефонов по Казахстану бесплатные), через чат на сайте КФГД, в Телеграм-чате, на официальных страницах фонда deposit.kz в Facebook и Instagram, а также написав на электронный адрес info@kdif.kz.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!