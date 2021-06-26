Токтушаков: На своем примере Елбасы напомнил о важности вакцинации

По словам эксперта, темпы вакцинации в Казахстане идут недостаточно активно.

Эксперт ИМЭП отметил важность того, что Нурсултан Назарбаев сделал прививку от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

25 июня Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил прививку от коронавирусной инфекции. Он вакцинировался первым компонентом вакцины "Спутник V", произведенной на Карагандинском фармацевтическом заводе.

После вакцинации Елбасы обратился к казахстанцам с призывом соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и активно вакцинироваться.

На собственном примере Назарбаев еще раз напоминает о важности вакцинации для всех казахстанцев, поскольку, как показывает международная практика, только вакцина является единственным надежным и эффективным средством преодоления пандемии, - подчеркнул эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Арман Токтушаков.

Если обратиться к истории, то также следует вспомнить, что именно благодаря вакцинам удалось победить многие тяжелые инфекционные заболевания.

В Казахстане кампания по массовой иммунизации началась 1 февраля 2021 года, при этом властями было сразу обозначено, что получение прививки от коронавирусной инфекции является бесплатным.

Первые два месяца вакцину получали медики, учителя и сотрудники правоохранительных органов, с апреля вакцины стали доступны для других граждан.

В настоящее время в стране первым компонентом вакцины против КВИ привилось почти 3 миллиона казахстанцев, и кампания по массовой вакцинации населения продолжается.

Немаловажно, что сегодня для граждан предоставляется право выбора вакцины. Можно привиться препаратами QazVac, "Спутник V", Hayat-Vax и CoronaVac и научно доказано, что все они являются эффективными в борьбе с КВИ.

При этом очевидно, что вакцинация в Казахстане идет недостаточно активно, чтобы охватить необходимый процент населения для выработки коллективного иммунитета.

Поэтому в ближайшее время необходимо максимальное приложение усилий граждан, общества и государства с целью ускорения процесса массовой вакцинации.

Вместе с тем, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в прилегающих странах и обнаружением "дельта-штамма" ("индийский" штамм коронавируса) недавно была введена обязательная вакцинация в трудовых коллективах, где работает больше 20 человек, а также приняты новые ограничительные меры в ряде городов и областей страны.

В условиях сохраняющейся пандемии, появления новых штаммов коронавируса всем необходимо проявить сознательность, терпение, ответственность и ради собственного здоровья и здоровья своих близких в скорейшем времени получить вакцину.

Только вакцинация позволит обеспечить безопасность граждан, преодолеть все сложности, связанные с вынужденными карантинными ограничениями, и будет способствовать скорейшему возврату прежнего образа жизни, - подытожил эксперт.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!