Кардиолог назвала способ предотвратить инфаркт и инсульт

Обследоваться заранее нужно пациентам старше 40 лет.

Врач-кардиолог назвала способ, по которому можно распознать и вовремя предотвратить инфаркт и инсульт, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Об этом кандидат медицинских наук Анна Кореневичрассказала на своем YouTube-канале.

Для этого, отмечает медик, необходимо пройти обследование на атеросклероз и сдать ряд анализов, а затем показать результаты кардиологу.

У нас с вами, к сожалению, катастрофическая ситуация, и умирают в основном люди на планете Земля от инфарктов и инсультов. Умирают абсолютно внезапно, неожиданно или заболевают и становятся инвалидами, — рассказала Кореневич.

Она также подчеркнула, что для выявления заболеваний сердца не обязательно делать МРТ этого органа. Однако обследование должно включать в себя ЭКГ в покое, ЭКГ под нагрузкой, УЗИ сердца, сосудов шеи, артерий ног, щитовидной железы, почек, печени, холтеровское мониторирование, клинический анализ крови, общий анализ мочи и биохимию.

Обследоваться заранее нужно пациентам старше 40 лет, а также тем, кто жалуется на проблемы с сердцем, подытожила врач.

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