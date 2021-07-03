Муж Собчак пригласил трансгендера из Алматы сыграть Раневскую

Он признался, что хочет сделать "продвинутый" театр.

Российский театральный режиссер Константин Богомолов пригласил трансгендера Наталью Максимову на роль в спектакле "Вишневый сад" по пьесе Антона Чехова, сообщает zakon.kz.

Ранее Богомолов уточнил, что постановкой займется выпускник режиссерского факультета ГИТИСа Микита Ильинчик.

"Современный театр" заключается в том, что нужно "нравиться зрителям и при этом сохранять себя", необходимо "балансировать между двумя этими векторами", - говорится в сообщении РЕН ТВ.

Также он признался, что хочет сделать "продвинутый театр с TikTok", где среди актеров будет наблюдаться здоровая конкуренция и "творческое проветривание".

По данным издания "Народные новости", Максимова должна сыграть Любовь Раневскую.

Стоит отметить, что Максимова родилась в Алматы.

Папа - сварщик, мама - воспитательница в детском саду. С ранних лет Наташа чувствовала, что живет в чужом теле. Почему на уроках физкультуры ее заставляют играть в футбол, а на уроках труда быть токарем-фрезеровщиком? - говорится в сообщении Tatler.

О том, что 46-летняя светская львица является трансгендером, стало известно в Youtube-шоу "Осторожно, Собчак".

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