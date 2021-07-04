Англия разгромила Украину и вышла в полуфинал Евро-2020

Это изначально был поединок неравных соперников. Англичане взяли инициативу на себя на старте и ни разу не отдали ее украинцам. Итог игры - 4:0.

Матч между сборными Англии и Украины за выход в полуфинал Евро-2020 состоялся в ночь на 4 июля на олимпийском стадионе Рима и закончился совершенно предсказуемо. Английская команда, не напрягаясь, сокрушила соперника с разгромным счетом 4:0, сообщает zakon.kz.

Спонсор рубрики Евро-2020 - Parimatch, онлайн-букмекер №1 в Казахстане. С 11 июня по 11 июля компания разыграет четыре Лексуса и призы на 50 млн тенге. Розыгрыши авто и других подарков будут проходить каждую неделю. Для участия необходимо сделать ставку от 2000 тенге с коэффициентом не ниже 1,8. Подробности акции смотрите здесь.

Это изначально был поединок неравных соперников. Англичане взяли инициативу на себя на старте и ни разу не отдали ее украинцам. Первый гол был забит через 3 минуты после начала матча - Стерлинг сделал передачу в штрафную на Кейна, а тот в касание вколотил мяч в сетку Бущану. 1:0 в пользу сборной Англии.

Весь первый тайм англичане пристреливались, ограничившись одним голом и часто прессингуя. "Желто-синие" откровенно боялись противника и безоговорочно следовали его правилам, лишь пару раз доведя игру до центра поля, после чего сразу откатываясь к своим воротам. В штрафную противника прорвались лишь пару раз с выходом Цыганкова на замену Кривцову, но не создали там ни одного голевого момента.

Во втором тайме англичане сделали все нужные выводы и стали методично расстреливать ворота Бущана. Второй гол забил головой Магуайр на 2 минуте тайма после паса Шоу. Третий - Кейн на 4 минуте, получив передачу от того же Шоу.

Украинцы уже не пытались атаковать, отдав все силы на то, чтобы не допустить следующего гола.

Четвертый и последний им забил Хендерсон на четвертой минуте. Маунт передал ему мяч от углового флажка в центр вратарской, где не было защитников "желто-синих" и тот головой переправил мяч в дальний угол. 4:0.

Украине очень долго везло на этом чемпионате – выиграть она смогла только у Северной Македонии, уступив Нидерландам и Австрии и в четвертьфинал вышла только благодаря чехарде с подсчетом очков. И как только оказалась перед топовым соперником, который навязал ей свою игру, то просто приняла предложенные правила и не смогла ничего сделать. За всю игру у "желто-синих" не было даже возможности забить гол англичанам. Было несколько атак, но настолько несерьезных, что обсуждать их нет смысла.

За украинскую команду болели трибуны – итальянцы традиционно болеют против англичан и французов, плюс многочисленная украинская диаспора. Но поддержка команде Шевченко не помогла – слишком неравны были силы. Сборная Англии прогнозируемо вышла в полуфинал.

Сборные Англии и Украины встречаются восьмой раз. Из них Англия выиграла четыре раза, дважды команды сыграли вничью и однажды победила Украина.

Прежний самый крупный счет в матчах между Англией и Украиной – 3:0. В товарищеском матче 2004 года украинцам забили Бэкхем, Оуэн и Райт-Филлипс.

Следующими на Евро-2020 сыграют сборные Италии и Испании. Матч состоится в ночь на 7 июля.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Италия-Испания: победа Италии – 2.65, победа Испании – 2.95, ничья – 3.2.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!