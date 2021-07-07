После двухлетней паузы открылся 74-й Каннский фестиваль

Девятым лауреатом высшей награды Каннского фестиваля стала Джоди Фостер.

Во французских Каннах во вторник, 6 июля, открылся 74-й Каннский кинофестиваль, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Гости поднялись по красной дорожке Фестивального дворца к залу "Люмьер". Открытием Канн в этом году стал фильм французского режиссера Леоса Каракса "Аннетт" с дуэтом актеров Адама Драйвера и Марион Котийяр и в сопровождении музыки группы Sparks.

Мэр Канн Давид Лиснар напомнил гостям о важности следования строгому санитарному протоколу, ведь пандемия коронавируса еще не закончилась. При этом он выразил мнение, что "участие в таком профессиональном событии, как Каннский фестиваль, более надежно в санитарном плане, чем, например, поездка в метро или воскресный визит в супермаркет".

В этот же день в Фестивальном дворце состоялось вручение "Золотой пальмовой ветви". Девятым лауреатом высшей награды Каннского фестиваля стала Джоди Фостер. Премию вручил испанский кинорежиссер Педро Альмодовар.

"Золотой пальмовой ветви" удостоились выдающиеся мастера: Жанна Моро, Ален Делон, Бернардо Бертолуччи, Джейн Фонда, Жан-Поль Бельмондо.

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