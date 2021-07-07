Моргенштерн намерен оспорить в суде штраф за пропаганду наркотиков

Он готов идти до Верховного суда.

Рэп-исполнитель Моргенштерн, оштрафованный на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков, не намерен мириться с решением Мосгорсуда, утвердившим приговор, заявил его адвокат Сергей Жорин, сообщает zakon.kz.

Мы будем обжаловать, тем более что есть прогресс… Сегодня суд апелляционной инстанции часть документов в виде доказательной базы все-таки приобщил к материалам дела. То есть уже из 10 ходатайств хотя бы одно было удовлетворено. Это вселяет надежду на то, что, когда дойдем до Верховного суда, дело будет рассмотрено по закону, - сказал защитник РИА "Новости".

В начале июня Зюзинский суд Москвы назначил штраф в 100 тысяч рублей Моргенштерну, в песнях и клипах которого усмотрел пропаганду наркотических средств.

Как отмечала защита, претензии полиции связаны с текстами песен "Розовое вино 2" и "Family".

По словам Жорина, в рамках дела проведено несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат, однако суд в итоге пришел к выводу, что пропаганда имеет место.

При этом сам Моргенштерн заявлял в суде, что в обоих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант - недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев).

Штраф был обжалован, потому что, по оценке Жорина, "не было фактически судебного разбирательства", защите "не дали пригласить на заседание свидетелей, представить доказательства, были отклонены все ходатайства".

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