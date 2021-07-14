Экс-министру Биртанову продлили домашний арест

Домашний арест продлен на два месяца.

Экс-министру здравоохранения РК Елжану Биртанову на два месяца продлили домашний арест, передает корреспондент zakon.kz.

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Руководствуясь статьями 55, 56, 148, 151, 152 УПК РК, судья постановил: ходатайство о санкционировании срока нахождения под домашним арестом в период ознакомления с материалами уголовного дела на два месяца подозреваемого Биртанова Елжана Амантаевича удовлетворить. Санкционировать срок нахождения подозреваемого Биртанова Елжана Амантаевича под домашним арестом в период ознакомления с материалами уголовного дела на два месяца, то есть по 14 сентября 2021 года 21:56 включительно. В части изменения условий домашнего ареста, а именно - запрет полностью выхода из жилища, запрет на ведение телефонных переговоров, запрет на общение со всеми лицами, помимо членов семьи, установление наблюдения за подозреваемым, - отказать. судья Специализированного межрайонного следственного суда Нур-Султана Алмат Бабатов

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Судья отметил, что постановление может быть пересмотрено по ходатайству прокурора либо обжаловано участниками в течение четырех суток с момента его оглашения в суде Нур-Султана через Специализированный районный следственный суд столицы.

8 июля стало известно, что Агентством по финансовому мониторингу завершено досудебное расследование в отношении бывших министра здравоохранения Елжана Биртанова и вице-министра Олжаса Абишева.

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Елжан Биртанов на протяжении девяти месяцев находится под домашним арестом. На судебном процессе он заявлял, что не причастен ни к каким коррупционным делам. По данным Агентства по финансовому мониторингу, помимо злоупотребления полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санавиации для личных целей, Биртанов подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей Платформы информатизации Минздрава.

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Оксана Скибан, Нур-Султан

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