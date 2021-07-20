Последствия ракетного удара по дворцу в Кабуле попали на видео

Взрывы не заставили верующих перестать молиться, лишь несколько человек отошли в сторону.

Несколько ракет выпущено по президентскому дворцу в Афганистане во время молитвы в честь Курбан-байрама, передает zakon.kz.

Об этом 20 июля сообщил афганский телеканал Tolo News в Twitter.

На молитве присутствовал президент Афганистана Ашраф Гани. Ракеты были запущены с севера афганской столицы. Они упали в трех районах города, расположенных рядом с дворцом.

Взрывы не заставили верующих перестать молиться, лишь несколько человек отошли в сторону.

В стране идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан" (запрещено в Казахстане), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне вывода из республики американских войск.

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