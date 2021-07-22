В погоне за успехом: основные ошибки начинающих стартаперов

Не создавайте стартап исходя из личных ощущений.

Алибек Наримбай — опытный tech-предприниматель и сооснователь казахстанского венчурного фонда. Он рассказал порталу zakon.kz о своем пути проб и ошибок, а также поделился полезными рекомендациями для начинающих стартаперов.

Не создавайте стартап исходя из личных ощущений

По словам Алибека Наримбая, создание хорошего продукта — долгий и непростой процесс, который требует серьезного анализа рынка. К сожалению, начинающие стартаперы часто игнорируют этот этап и приступают к идее на уровне собственных ощущений. Они считают, что решая интересующую их проблему, точно попадут в "яблочко", но это не так — мир не ограничивается субъективным восприятием.

Сейчас, просматривая множество стартапов, замечаю, как за всеми обещанными "уникальными" проектами скрывается одна и та же идея. Например, многие пытаются совмещать технологию Uber-а с действующими бизнесами. При этом они не понимают, что подобная коллаборация устарела. С момента выпуска компании на международный рынок прошло девять лет, и за этот отрезок времени миллионы предпринимателей пытались создать-то что-то подобное, но у них в итоге ничего не получилось, — говорит Алибек.

Другая популярная и провальная идея — запуск маркетплейса. За последние пять-семь лет ни один новый маркетплейс так и не получил своего развития, потому что существуют гиганты: Amazon, Aliexpress, Wildberries, OLX и так далее. С ними невозможно конкурировать. Даже для элементарного масштабирования придется потратить десятки миллионов долларов при риске того, что деньги могут просто сгореть.

Поэтому, рекомендует Алибек Наримбай, продумывая идею, важно сразу оценить ее уникальность на рынке — как на локальном, так и на международном: никому не нужен второй WhatsApp, но зато можно создать что-то для TikTok-а.

Не ограничивайтесь локальным рынком

Алибек подчеркивает, что хороший и четко продуманный стартап масштабируется быстро, поэтому нет смысла ориентироваться только на местный рынок.

Старайтесь использовать локальный рынок для тестового периода: проверяйте свои гипотезы, реализуйте различные фишки, получайте фидбэк и совершенствуйте технологии. Если вы в ходе процесса поймете, что стартап построен на старых решениях, которые уже давно используют повсеместно, то в дальнейшей работе над ним нет смысла, — говорит эксперт.

Его главный совет — изучать рынки страновые рынки, анализировать их, чтобы иметь представление о том, какие стартапы уже существует, а что провалилось и почему.

Как говорит Алибек Наримбай, если вопрос с уникальностью решен, то проблем с масштабированием не возникнет. Правда, в этот момент важно учитывать готовность основателя стартапа к росту. Порой происходит так, что продукт получается действительно нужным и конкурентоспособным, но CEO не успевает адаптироваться к переменам: легко управлять компанией в 10 человек, а в 100 — гораздо сложнее. Необходимо постоянно расти самому, изучать профессиональную литературу, пробовать различные управленческие модели и, главное, бороться с ограничениями в мышлении.

Не работайте в одиночку

Уникальная идея и сильная команда — основные компоненты успешного стартапа. Эксперт отмечает, существует немало кейсов, когда инвесторы "заходили" в проект на начальном этапе, понимая, что эта команда точно создаст сильный продукт. Поэтому нельзя игнорировать значимость тех, кто помогает работать над развитием компании.

Каждый член команды играет важную роль, поэтому еще на первоначальном этапе необходимо выстроить верную структуру управления, где каждый будет понимать свою роль и зону ответственности. Более того, нужно задавать сотрудникам верное направление в развитии, иначе при масштабировании они не смогут вырасти профессионально. Рассчитывать на себя здорово, но при масштабировании довольно бесполезно. Помните, что делегирование и доверие – важная часть работы в любом коллективе, особенно в начинающем, — советует Алибек.

Не гоняитесь за всеми инвесторами

Часто у стартаперов происходит расставание с инвестором. Это нормальная практика, особенно на начальных этапах, когда партнеры только присматриваются друг к другу. Поэтому если есть сомнения при совместной работе с инвестором, то лучше озвучить их до того, как проект начнет масштабирование.

В целом инвестора можно сравнить с партнером, с которым предстоит прожить определенное количество времени. В таких отношения важную роль играют доверие и взаимопонимание. Поэтому в поиске инвестиций не стоит слишком торопиться, денег на рынке много, но нужно работать над качественным результатом.

Другой важный момент в работе с инвесторами — способность заинтересовать. Очень часто IT-шники еще на этапах отбора начинают "грузить" предпринимателей: используют сложные термины, говорят муторно и долго, делают акцент на внутренних процессах работы, игнорируя основные преимущества предложенной идеи. Обычно на акселерациях обучают тому, как можно "запитчить" — презентовать — проект.

Чаще всего это сводится к следующим правилам:

Умение легко объяснить идею — так, чтобы понял даже ребенок пяти-шести лет; Способность донести всю суть проекта за три минуты; Мастерство расставлять акценты так, чтобы окружающие сразу замечали уникальность и дальнейшие перспективы проекта.

Если стартапер обладает всеми перечисленными навыками, прорывной идеей и сильной командой, то любой инвестор будет его.

Не приуменьшайте значимость нетворкинга

Нетворкинг — это умение выстраивать полезные и приятельские знакомства. Пожалуй, сейчас именно эта способность играет решающую роль в сфере IT, считает Алибек Наримбай. Стартаперов сегодня не тысячи, а миллионы, поэтому кредит доверия и узнаваемость можно повысить только с помощью нетворкинга.

Приведу пример: если на первоначальных этапах инвесторы могут заниматься самостоятельным поиском интересных проектов, то, становясь успешнее, они закрываются от внешнего мира. В первую очередь обращают внимание на рекомендации знакомых и партнеров по бизнесу. Попасть к ним извне достаточно сложно, а с помощью общих контактов – вполне возможно. Поэтому старайтесь искать площадки для нетворкинга, — советует эксперт.

По его словам, одна из последних — инвестклуб Shanyraq.vc — была запущена всего полгода назад, но уже привлекла инвестиции в девять стартапов со средним чеком в $100 000 и выше. И, по мнению Алибека, открытие подобного развлекательно-инвестиционного формата играет решающую роль в развитии всей ИТ-индустрии.

Можно вспомнить ту же Кремниевую долину, где многомиллионные сделки совершаются за чашкой кофе. Shanyraq построен по такому же принципу – инвесторы и ИТ-шники отдыхают и параллельно обсуждают возможности совместного сотрудничества. Подобная неформальная культура как раз позволяет людям лучше узнать друг друга, оценить риски и усовершенствовать идеи за счет обмена опытом, — убежден Алибек Наримбай.

Еще один способ нетворкинга — участие в различных акселерациях и конкурсах.

Помню, что мы запустили проект Biometric в 2018 году, а весь следующий год выступали в разных странах и постоянно участвовали в конкурсах: Kazakhstan Technology Summit, Seedstars World, Echelon Asia Summit и так далее. Это помогло повысить узнаваемость, а дальше мы активно работали над развитием бизнеса и монетизацией, — рассказывает эксперт.

Не бойтесь рисковать

Риск — то, что сопровождает каждый стартап. Нет его, нет и прорывных решений, способствующих быстрому росту. Правда, считает Алибек, рисковать желательно на первоначальном этапе, когда еще нечего терять. Если же компания уже имеет определенный капитал, то риски становятся менее оправданными, потому что можно полностью обанкротиться.

Тем не менее, именно ошибки позволяют учиться и становиться лучше.

Вспоминая себя 12 лет назад могу сказать, что совершал все перечисленные ошибки: не анализировал рынок, создавал проекты с друзьями, неоправданно рисковал и несколько раз терпел банкротство. Если бы я прислушивался к советам более опытных коллег, то мог бы избежать многих проблем. При этом я понимаю, что сегодня весь полученный опыт помогает получать действительно качественные и успешные продукты, — говорит Алибек Наримбай.

При этом он уверен: прислушиваться к советам нужно, но при этом каждому стартаперу важно делать все по-своему. Даже если идея звучит неоправданно рискованно, нужно дерзать и быть упорными. В конце концов, историю творят те, кто воплощает безумные идеи.

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