Летевший из Минска в Анталью самолет изменил траекторию движения из-за срабатывания датчика неисправности давления.

Летевший в Анталию самолет "Белавиа" экстренно сел в Москве, передает zakon.kz.

Летевший из Минска в Анталью самолет изменил траекторию движения из-за срабатывания датчика неисправности давления.

Пассажирский Boeing-737 "Белавиа" совершил посадку с одним выключенным двигателем. В настоящее время он уже освободил взлетно-посадочную полосу и находится на стоянке, - сказал собеседник агентства ТАСС.

26 июля воздушное судно Boeing 737 авиакомпании "Белавиа", летевшее в Турцию, подало сигнал бедствия спустя час после вылета из Минска. Изначально самолет следовал в Анталью, но потом изменил траекторию движения и запросил у диспетчеров аэропорта в Воронежской области экстренную посадку. Позже самолет снова изменил курс и направился на посадку в московский аэропорт.

На борту самолета находилось 207 человек, включая пассажиров и членов экипажа.

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