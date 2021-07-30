Международные резервы Нацбанка снизились почти на 4%

Снижение резервов произошло преимущественно в результате снижения цены на золото из-за укрепления доллара США.

Валовые международные резервы Национального банка за июнь 2021 года, по предварительным данным, снизились на 3,9% и составили 35 млрд долларов США (с начала года – на 1,7%), сообщает zakon.kz.

Снижение резервов произошло преимущественно в результате снижения цены на золото из-за укрепления доллара США. Кроме того, была осуществлена реализация золота на 1,5 млрд долларов США по благоприятной цене в рамках исполнения опционов, ранее заключенных Национальным банком для хеджирования части портфеля золота от резкого снижения его цены. За счет реализации неаллокированного золота в рамках опционных стратегий выросли активы в свободно конвертируемой валюте. Нацбанк РК

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (57,3 млрд долларов США), по предварительным данным, на конец июня 2021 года составили 92,4 млрд долларов США.

Денежная база в июне 2021 года сжалась на 0,5% и составила 10 270,1 млрд тенге (с начала года расширилась на 5,0%). Узкая денежная база, т. е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, расширилась на 4,3%, до 6 297,0 млрд тенге (с начала года – на 23,8%).

Денежная масса за июнь 2021 года увеличилась на 2,6% и составила 28 161,7 млрд тенге (с начала года – рост на 13,0%), наличные деньги в обращении увеличились на 2,1%, до 3 027,2 млрд тенге (с начала года – на 7,0%).

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