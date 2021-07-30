Курс доллара немного снизился

Второй день подряд доллар понемногу дешевеет.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 424,29 тенге (-0,24), передает zakon.kz.

А вот евро напротив подорожал.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 424,3-425,7 тенге, евро – 503,7-505,7 тенге, рос. рубль - 5,78-5,83 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 30 июля.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI понизились на 0,57%, составив $73,20 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,63% — до $74,63 за баррель.

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