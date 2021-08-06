Курсы валют на выходные дни

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Курс доллара на вечерних торгах еще немного подешевел.
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17.00 средневзвешенный курс доллара составил 424,32 тенге (-0,85), передает zakon.kz.
Объем торгов составил 140,2 млн долларов.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,8074 тенге (+0,0012), объем торгов - 11 млн рублей.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 424,1-422,2 тенге, евро - 499,5-503,5 тенге, рос. рубль - 5,77-5,87 тенге.
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