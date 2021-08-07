Только "бронза" - Олимпиада-2020 для Казахстана завершилась

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Восемь призеров-олимпийцев, завоевавших медали для Казахстана.
7 августа казахстанская каратистка Софья Берульцева завоевала для Казахстана восьмую бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. Восьмую и последнюю на этих Играх, сообщает zakon.kz.
Софья стала последним казахстанским участником Олимпиады и подвела довольно тонкую и исключительно бронзовую черту под выступлением наших спортсменов в Токио.
Сейчас Казахстан занимает 82-ю строчку в медальном зачете соревнований.
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Призерами Олимпиады-2020 в составе сборной Казахстана стали:
Игорь Сон (тяжелая атлетика)
Зульфия Чиншанло (тяжелая атлетика)
Сакен Бибосынов (бокс)
Камшыбек Кункабаев (бокс)
Елдос Сметов (дзюдо)
Нурислам Санаев (вольная борьба)
Дархан Асадилов (карате)
Софья Берульцева (карате)
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