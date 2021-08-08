Карагандинского чиновника могут уволить за организацию тоя на 500 человек

В отношении государственного служащего будет назначена специальная проверка.

В акимате Карагандинской области прокомментировали инцидент с чиновником, который устроил той на 500 человек, сообщает zakon.kz.

7 августа в социальных сетях появилось видео, как в Караганде высокопоставленный чиновник устроил проводы невесты на 500 человек. Как сообщают источники, организатором свадьбы является руководитель Управления земельных отношений Карагандинской области.

Как пишет Telegram-канал "Вечерняя Караганда", в отношении чиновника будет назначена специальная проверка.

В отношении указанного государственного служащего будет назначена специальная проверка. В случае подтверждения фактов нарушения карантинных ограничений будут приняты самые жесткие меры, вплоть до увольнения с занимаемой должности. пресс-секретарь акима Карагандинской области Марина Шаповалова

Она также подчеркнула, что мероприятие из-за нарушений санитарных норм было прервано. В отношении организаторов будут наложены административные штрафы.

Напомним, что Карагандинская область находится в "красной" зоне по распространению коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки в регионе было выявлено 1050 новых случаев заражения КВИ.

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