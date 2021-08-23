Турист сорвался со скалы в горах Алматы

Молодой человек с многочисленными травмами был спасен сотрудниками РОСО.

В Алматы спасатели эвакуировали с горной вершины туриста, передает zakon.kz.

Молодой человек с многочисленными травмами был транспортирован Республиканским оперативно-спасательным отрядом (РОСО) с пика Титова.

22 августа в дежурную часть РОСО поступило сообщение о том, что во время восхождения на пик Титова мужчина сорвался с высоты около 25 метров. Пострадавшему удалось отправить смс-сообщение родственнику с просьбой о помощи. Оперативная группа РОСО в количестве 8 человек, включая кинологический расчет, выдвинулась на место происшествия, - сообщают спасатели.

Спасатели отправились пешим ходом. Так как время в пути заняло бы около 4 часов, было принято решение обратиться за помощью в АО "Казавиаспас".

Тем временем, находившиеся поблизости работники Службы спасения Алматы, поспешили к пострадавшему.

Авиаоблет не дал результатов поиска, сотрудники РОСО продолжили подъем. Поисково-спасательные работы усложнялись темным временем суток и сложным горным рельефом. У обнаруженного пострадавшего были травмы ноги, руки и головы, он замерз. пресс-служба ГУ "РОСО МЧС РК"

Как добавили в пресс-службе, укутав туриста теплыми вещами, спасатели начали его эвакуацию. В районе Туюксу пострадавшего передали врачам Центра медицины катастроф.

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