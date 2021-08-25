Как будут учиться столичные школьники

Аким Нур-Султана рассказал, как будут учиться школьники в новом учебном году.

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал, как будут учиться школьники в новом учебном году, передает корреспондент zakon.kz.

По поручению главы государства новый учебный год планируем провести в традиционном формате. Для этого все организации образования подключили к системе Ashyq. Данный проект показал свою эффективность, он позволяет обезопасить наших педагогов и учащихся. Кроме того, поручено усилить работу школьных медицинских пунктов, дооснастить учебные заведения средствами защиты. Должны быть приняты все меры предосторожности, - сказал градоначальник.

Он отметил важность массовой вакцинации как среди учителей и сотрудников школ, так и самих родителей. По его словам, на сегодня 99% педагогов и 97% техперсонала столичных школ вакцинировались.

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Прошлый учебный год для наших педагогов и учащихся выдался нелегким. Несмотря на это, педагоги, школьники и их родители достойно прошли через дистанционный формат обучения, проявили упорство, желание обучать и получать качественные знания. Но дистанционное обучение не заменит в полной мере офлайн-обучение. Необходимо наверстывать и получать качественные знания, - заключил Кульгинов.

Ранее в управлении образования Алматы рассказали, что все сотрудники госорганизаций образования вакцинированы на 100%, кроме тех, что имеют медотвод. Также все организации образования подключили к проекту Ashyq. В случае, если ученик заболеет, то класс отправят на дистанционное обучение.

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