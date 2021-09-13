Аэропорт Алматы: стоит ждать сюрпризов?

Алматинский аэропорт остается в центре внимания.

Алматинский аэропорт остается в центре внимания. После того, как его приобрел TAV Airports Holding в прошлом году, на повестке дня так и осталось несколько вопросов, главный из которых - как турецкий инвестор намерен отбить вложения. Ведь помимо того, что аэропорт купили за весьма солидные деньги, нужно еще и вкладывать в развитие: строить новую полосу, ремонтировать другую, возвести второй терминал, реконструировать перрон, осуществить обещанный перенос исторического здания аэропорта.

По самым скромным подсчетам, речь может идти о сумме от $750 млн до $900 млн. Все это риски не только для турецкой стороны, но и для Казахстана. И вот почему.

Напомню, что даже после того, как сделка была объявлена, не говоря уже о времени Due Diligence, стороны не могли найти консенсус и, судя по всему, дело было даже не в цене актива, а в нестабильности отрасли и переменчивости настроений интересантов. Турецкая сторона хотела гарантий, которые бы защищали от такой волатильности, и так, судя по всему, появился документ - "Соглашение о государственной поддержке" между Республикой Казахстан в лице Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Европейским банком реконструкции и развития, некой Международной финансовой корпорацией и Международным аэропортом Алматы. Доподлинно неизвестно, подписан он или нет. Стороны молчат, но есть все основания предполагать, что в той или иной форме, с измененными сторонами и, возможно, пунктами он все же есть. После прочтения имеющейся версии документа становится понятно, почему TAV Airports Holding купил этот актив. Но забегая вперед скажу: если это так, то лучше бы уж государство его выкупило само.

Для сведения: TAVAH заплатил за МАА примерно $415 млн при том, что независимые эксперты оценивали его в $180-200 млн, и это на фоне новостей, что весь мир - в труху после пандемии, что авиация загибается. При этом игнорируя очевидные проблемы: возможный перенос аэропорта за пределы города согласно Плану "100 шагов", который никто не отменял; нарастающую конкуренцию с региональными центрами - Ташкентом и Бишкеком; потерю монопольного права торговать авиакеросином; плачевное состояние имеющегося терминала.

А есть еще проблема застройки вокруг аэропорта. Она стала понятна общественности после трагических событий декабря 2019 года, когда самолет после прерванного взлета врезался в дом, который построили аккурат за забором. Таких домов там сотни, и это серьезная угроза безопасности. При таких вводных сложно предположить, что инвестиции когда-нибудь окупятся, особенно если учесть, что деньги на все это - кредитные, а значит, не бесплатные и входят в стоимость инвестиций. При таком раскладе, как мне кажется, ни о какой окупаемости в проекте речь не идет. А если "Соглашение о государственной поддержке" все же было подписано, то можно предположить, что после реконструкции, а значит, освоения значительного объема средств, долги повесят на гаранта под любым предлогом. Соглашения, а значит, и опасения инвесторов, как и пути отхода, подробно изложены на 25 листах того самого документа. Так, стороны договариваются чуть ли не в самых первых строках о зоне обеспечения авиационной безопасности:

В случае если какое-либо изъятие земель и переселение происходит на участке в непосредственной близости к территории… власти РК принимают на себя обязательство разработать и реализовать соответствующий План переселения, а также компенсировать всем вынужденным переселенцам утраченное имущество, включая незарегистрированных землепользователей.

Также в документе говорится, что "существенное несоблюдение обязательств по настоящему пункту считается Политическим событием, имеющим Значительное неблагоприятное воздействие". Политическое событие - это главное, от чего страхуются инвесторы и как срабатывают государственные гарантии, после чего власти страны должны покрыть оцененный ущерб с учетом штрафной процентной ставки, что будет на 2% выше срочной кредитной ставки, указанной в Договорах финансирования.

Политическое форс-мажорное обстоятельство означает: любой акт войны, любой бунт, блокада, эмбарго, ну и, помимо прочего, любые шаги, предпринимаемые любым государственным органом для целей контроля распространения или последствий любой эпидемии, что весьма актуально сегодня. "Политическое событие" - любое событие, связанное со строительством конкурирующего аэропорта; экспроприацией; неблагоприятное действие государственных органов; Изменение в Законодательстве; и любое нарушение какого-либо положения настоящего Соглашения, - говорится в документе.

Это при том, что правительство РК, с одной стороны, обеспечивает иммунитет для холдинга, а с другой - обязуется оказывать всемерную поддержку, например, инфраструктурную, обеспечивая аэропорт всеми благами цивилизации по требованию. Тем временем TAV Airports Holding делает все, чтобы показать, что все у него идет хорошо. В частности, рапортует о росте EBITDA всей компании в первом полугодии и не просто так, а с акцентом. Он составил 351% в сравнении с полугодием 2020 года. И речь не только о низкой базе, а о том, что к активам холдинга присоединился аэропорт Алматы. Именно от него доходы подскочили.

За два месяца аэропорт Алматы внес 5,5 млн евро в нашу консолидированную EBITDA и таким образом сгенерировал 23% нашей EBITDA за первую половину 2021 года, - говорится в отчете.

Это же как плохо должны идти у холдинга дела, если Алматы там делает погоду? Основные активы, судя по графикам, генерируют убыток. Жаль, что нет сравнений с 2019 годом, чтобы понять, где в этом марьяже наш аэропорт, зато полученные результаты уже позволяют получить доступ к деньгам на европейских рынках и форсировать работы по реконструкции в Казахстане. Предполагалось также, что TAVAH встретит сопротивление со стороны алматинских экоактивистов при сносе исторического здания аэропорта. Как показала практика, этот риск был существенно переоценен. Терминал будет построен на месте действующего VIP-терминала. Представители холдинга заявляют, что здание планируют перенести, при этом сохранятся архитектурные решения, в том числе фасад здания с элементами декоративного оформления, такими как шпиль и витражи.

Здесь важно знать, что по плану перенести его хотят на то место, где был согласован новый правительственный VIP. И никто не говорит теперь о его судьбе. Если решено заменить архитектурные решения, и здание 1947 года при переносе реконструировать и переориентировать, тогда понятно, если нет, то весьма сомнительны перспективы первого терминала. Во всей истории жаль не только исторический памятник, но и маленькие парки перед ним и привокзальной площади. Не думаю, что красивейшие ели перенесут, скорее всего, просто спилят. Вопросы вызывает и сам план развития. Холдинг пошел по самому дорогому пути, хотя как ранее, так и после предлагался компромиссный и очень дешевый вариант строительства пассажирской галереи, при которой старый терминал после реконструкции мог бы использоваться как место регистрации пассажиров на внутренние и международные рейсы. При этом такой вариант был бы быстрее. Но если цель не в скорости, экономии и эффективности, стоит ждать сюрпризов. Денис Кривошеев

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