Курс доллара начал расти на торгах

Доллар поднялся на 0,32 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 426,23 тенге (+0,32 тенге), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 426,3-427,7 тенге, евро – 503,5-505,5 тенге, рос. рубль - 5,84-5,89 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 15 сентября.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,64%, составив $70,91 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросли на 0,64% — до $74,07 за баррель.

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