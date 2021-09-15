Более 2 трлн тенге, излишне уплаченных в бюджет, возвратили казахстанцам

Приложение zakon.kz
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Для проведения зачета в счет погашения налоговой задолженности представление заявления налогоплательщика не требуется.
Как сообщили в Комитете госдоходов, был произведен зачет излишне (ошибочно) уплаченных сумм налогов, других обязательных платежей в бюджет, таможенных платежей, пени, который проводится органами государственных доходов без заявления налогоплательщика в счет погашения налоговой задолженности и по налоговому заявлению в счет предстоящих платеже, передает zakon.kz.
Это означает, что для проведения зачета в счет погашения налоговой задолженности представление заявления налогоплательщика не требуется.
За 8 месяцев текущего года проведено зачетов в счет погашения налоговой задолженности и в счет предстоящих платежей:
Кроме того, возвращено на банковский счет:
По другим обязательным платежам в бюджет, по которым лицевые счета в органах государственных доходов не ведутся, администрирование проводится другими уполномоченными государственными органами, зачеты и возвраты проводятся на основании документов, выданных соответствующим уполномоченным государственным органом и подтверждающих не совершение ими действий, - отметили в КГД.
Там напомнили, что с 1 января 2021 года сокращены сроки проведения зачетов и возвратов излишне (ошибочно) уплаченных сумм налогов, других обязательных платежей в бюджет, таможенных платежей, пени с 10 рабочих дней до 5 рабочих дней.
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