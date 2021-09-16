Новое пособие может появиться в Казахстане 

Предусмотрено введение нового вида пособия для лиц с инвалидностью первой группы.

В Сенате приняли в первом чтении законопроект по вопросам соцзащиты отдельных категорий граждан, предусматривающий новый вид пособия по уходу за инвалидом, передает корреспондент zakon.kz.

Предусмотрено введение нового вида пособия для лиц с инвалидностью первой группы. Сегодня из 66 тыс. лиц с ограниченными возможностями первой группы каждый третий, а это 24 тыс. человек, не охвачены ни пособием по уходу, ни услугами помощника. То есть, это инвалиды, нуждающиеся в помощи, не способные самостоятельно передвигаться, - сказал на пленарном заседании министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов.

Он напомнил, что законопроект разработан для совершенствования законодательства по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан, включая такие категории, как лица с инвалидностью, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, ветераны труда и иные.

На заседании добавили, что законопроектом предусматривается разделение детей в возрасте с 7 до 16 лет по группам инвалидности, что в свою очередь позволит дифференцировать оказываемые реабилитационные мероприятия и социальную помощь, в том числе в части размеров пособий, в зависимости от степени тяжести заболевания детей.

При этом размеры пособий для всех групп детей-инвалидов будут увеличены с 16,7% до 37%. Эта мера коснется более 30 тыс. детей с инвалидностью, - уточнил Шапкенов.

Также в проекте закона предусматривается предоставление права на одновременное получение пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца.

В настоящее время дети с инвалидностью при разводе родителей могут получать алименты и пособие по инвалидности одновременно. Однако при смерти одного или двух родителей ребенок может получать либо пособие по инвалидности, либо пособие по потере кормильца. Одновременное назначение двух видов пособий позволяет исключить дискриминационную норму в отношении детей, потерявших родителей, - пояснил Серик Шапкенов.

Министр добавил, что предлагается сохранить право стоять в очереди на получение жилья даже после достижения 18 лет.

На практике такие семьи стоят в очереди на жилье до 10 лет. Если не удается получить жилье до достижения ребенком 18 лет, то инвалиду приходится заново вставать в очередь. Предполагается, что эта норма даст возможность более 20 тыс. семей сохранить очередность на жилье, - отметил глава ведомства.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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