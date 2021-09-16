Доллар резко подешевел на торгах

Курс доллара снизился почти на 1,5 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 424,89, снизившись сразу на 1,48 тенге, передает zakon.kz.

А курс рубля напротив вырос.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 424,9-426,3 тенге, евро – 501,7-503,7 тенге, рос. рубль - 5,87-5,92 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 16 сентября.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,22%, составив $72,77 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросли на 0,24% — до $75,64 за баррель.

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