Доллар резко подешевел на торгах

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Курс доллара снизился почти на 1,5 тенге.
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 424,89, снизившись сразу на 1,48 тенге, передает zakon.kz.
А курс рубля напротив вырос.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 424,9-426,3 тенге, евро – 501,7-503,7 тенге, рос. рубль - 5,87-5,92 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 16 сентября.
Октябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,22%, составив $72,77 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросли на 0,24% — до $75,64 за баррель.
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