20 сентября истекает срок представления ряда форм и уплаты налогов

В том числе НДС в Евразийском экономическом союзе за август 2021 года.

20 сентября 2021 года истекает срок представления ряда форм и налогов. Об этом напомнили в Департаменте государственных доходов по Алматы, сообщает zakon.kz.

Так, необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:

Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за август 2021 года по ф. 328.00;

Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками по ф. 851.00, если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу твердых полезных ископаемых в августе 2021 года;

Декларации по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 за 2021 год для плательщиков с объемами платежей до 100 МРП в суммарном годовом объеме при получении экологического разрешения в августе 2021 года.

Также необходимо уплатить следующие налоги и платежи:

НДС в Евразийском экономическом союзе за август 2021 года;

акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС за август 2021 года;

платы за эмиссии в окружающую среду: выкуп норматива по объему платежа до 100 МРП в суммарном годовом объеме (при оформлении разрешительного документа в августе 2021 года) за 2021 год.

Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2021 году можно в налоговом календаре.

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