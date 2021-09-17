20 сентября истекает срок представления ряда форм и уплаты налогов

Приложение zakon.kz
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В том числе НДС в Евразийском экономическом союзе за август 2021 года.
20 сентября 2021 года истекает срок представления ряда форм и налогов. Об этом напомнили в Департаменте государственных доходов по Алматы, сообщает zakon.kz.
Так, необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:
Также необходимо уплатить следующие налоги и платежи:
НДС в Евразийском экономическом союзе за август 2021 года;
акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС за август 2021 года;
платы за эмиссии в окружающую среду: выкуп норматива по объему платежа до 100 МРП в суммарном годовом объеме (при оформлении разрешительного документа в августе 2021 года) за 2021 год.
Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2021 году можно в налоговом календаре.
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