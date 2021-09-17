Стало известно, на что указывают покалывания в пальцах

Американские ученые объяснили, на что указывает покалывание в пальцах.

Результаты исследований ученых из Мичиганского университета здравоохранения доказали, что покалывание и онемение пальцев рук и ног могут свидетельствовать о дефиците жизненно важного витамина в организме человека, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет британское издание Express, речь идет о витамине B12. Его нехватка может вызвать повреждение нервов, что, в свою очередь, вызывает дискомфорт в руках и ногах.

Онемение и покалывание не должны пугать, однако, если такие симптомы наблюдаются слишком часто, следует обратиться к врачу, пройти обследование и начать лечение, - отмечают специалисты.

В12 - водорастворимый витамин, который также называют кобаламин. Он не только отвечает за работу нервной системы, но и участвует в выработке эритроцитов и ДНК. Дефицит этого питательного вещества может привести к повреждению нервов и стать причиной покалывания и онемения в руках и ногах, мышечной слабости и потери рефлексов.

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