Токаев посетил военные учения в Мангистау

Президент со смотровой вышки наблюдал за активной фазой военных маневров.

Президент - Верховный главнокомандующий Касым-Жомарт Токаев посетил военные учения "Отпантау-2021" на полигоне "Оймаша" в Мангистауской области, сообщает zakon.kz.

В заключительный день рабочей поездки в Мангистаускую область глава государства посетил оперативно-стратегические командно-штабные учения "Отпантау-2021", которые состоялись на полигоне "Оймаша", - говорится в сообщении Акорды.

Верховный главнокомандующий совершил осмотр передового пункта управления Генерального штаба, заслушал доклады министра обороны, командующих сил воздушной обороны, сухопутных войск, военно-морских сил и десантно-штурмовых войск, а также акима Карагандинской области. Касым-Жомарт Токаев проверил готовность подразделений специального назначения, осмотрел современные образцы вооружений и техники, а также ознакомился с презентацией строительства военного госпиталя в Актау и авиационной инфраструктуры в Мангистауской области.

Далее президент со смотровой вышки наблюдал за активной фазой военных маневров.

Сценарий учений включил в себя применение на практике новых форм и способов ведения боевых действий различными группировками войск против условного противника, исходя из опыта современных вооруженных конфликтов. На всем протяжении действий группировки войск осуществлялась воздушная и наземная разведка. Ее результаты передавались на пункт управления, откуда давались целеуказания для нанесения высокоточных ударов беспилотными летательными аппаратами и смешанной авиационной группой. Также была организована борьба с БПЛА условного противника, применены современные методы контрбатарейной борьбы. Большое внимание в ходе учений было уделено обеспечению высокой мобильности войск.

Кроме того, в онлайн-режиме президенту были представлены действия Вооруженных сил, межведомственных группировок, а также местных исполнительных органов и территориальных подразделений центральных государственных органов, которые проводились в различных регионах страны. В частности, в акватории Каспийского моря военно-морскими силами при поддержке авиации и сил специальных операций проведены действия по защите объектов экономической деятельности страны. Соответствующие военные учения состоялись на полигонах "Сарышаган" и "Спасск" в Карагандинской области, "Коктал" в Алматинской области.

После завершения маневров Верховный главнокомандующий обратился к военнослужащим, подчеркнув особое значение проведения учений на полигоне "Оймаша".

Это историческое место - символ нашей государственности, героизма, единства и сплоченности нашего народа. В случае угрозы рубежам наши предки зажигали на вершине этой горы сигнальный огонь и в решающий момент собирались под одним знаменем. Поэтому в народе его называли "огнем единства". Наши воины отправлялись на защиту родной земли с подножий Отпантау. Здесь проходили важные собрания, на которых решалась судьба нации. Эта традиция дошла до сегодняшнего дня. Мы свято чтим память о наших батырах и сохраним преемственность традиций. И самое главное, мы будем защищать нашу Родину, завещанную нам предками, - сказал глава государства.

Президент отметил высокий уровень подготовки Вооруженных сил страны, которые показывают хорошие результаты на военных учениях, в том числе международного уровня. Он выразил уверенность в том, что наши войска будут эффективны и в реальной боевой обстановке.

В армии идет постоянный процесс модернизации, обеспечивающий готовность к современным вызовам и угрозам. Активно развиваются силы специальных операций, разведывательные части и подразделения специального назначения. Отрабатываются противодиверсионные действия. Расширяется применение высокоточного оружия и беспилотных средств, - сказал он.

Обращаясь к военнослужащим, глава государства заявил, что сегодняшние комплексные учения, прошедшие на фоне серьезного осложнения военно-политической обстановки в регионе, показали готовность силовых структур и местных органов власти к локализации кризисных ситуаций.

Верховный главнокомандующий отметил, что учения проводились на семи учебных полигонах в разных регионах страны и в акватории Каспийского моря, а их размах с востока на запад составил около трех тысяч километров.

Была отработана переброска личного состава и техники своим ходом, железнодорожным и воздушным транспортом. Это продемонстрировало стратегическую мобильность Вооруженных сил, возможность быстрого создания группировок войск на основных направлениях, которые представляют угрозу. В оперативном плане мы увидели слаженную работу штабов, применение высокотехнологичного вооружения и методик планирования боевых действий. Возросший уровень подготовки показали и акиматы. Их роль в современных "стресс-тестах" не менее важна, чем военный компонент, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что армия является объектом пристального внимания со стороны государства и всего общества. Он напомнил об утвержденной им Концепции развития Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, предусматривающей дальнейшее оснащение войск широким спектром современного вооружения и техники.

Среди них комплексы противовоздушной обороны, беспилотники, средства разведки и радиоэлектронной борьбы. Будет продолжен курс на обновление парка фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации. На вооружение будут приняты высокоточные ракетные комплексы не только зарубежного, но и отечественного производства. В целом технический аспект станет основой нового облика казахстанской армии, - заявил глава государства.

Верховный главнокомандующий также остановился на вопросах комплексной социальной защиты военнослужащих.

Поэтапно повышается денежное довольствие. С этого года должностные оклады увеличены на 35%. В ближайшие два года они вырастут в среднем на 60%. На законодательном уровне решен жилищный вопрос для всех категорий военнослужащих. На фоне других стран СНГ социальный пакет казахстанских военных является одним из самых конкурентоспособных. Социальная защита военнослужащих всегда будет в числе главных приоритетов государства. Сильная армия - это сильный суверенный Казахстан, - считает президент.

В завершение Касым-Жомарт Токаев искренне поблагодарил всех военнослужащих за безупречную службу и выразил уверенность в том, что они будут надежно защищать безопасность нашего государства.

Оперативно-стратегические командно-штабные учения "Отпантау-2021" стали завершающим этапом внезапной проверки войск, которая проводилась в Вооруженных силах с начала сентября текущего года. Проверкой было охвачено около 9 тысяч военнослужащих, задействовано более 3 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 66 летательных аппаратов и восемь кораблей.

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