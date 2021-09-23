Это частная "территория" - глава БЦК ответил на обвинения экс-супруги 

Председатель правления АО "Банк ЦентрКредит" заявил, что бывшая супруга публикует недостоверную информацию.

Глава Банка "ЦентрКредит" Галим Хусаинов прокомментировал слова своей бывшей жены Альмиры Кальменовой о том, что он применяет рейдерские схемы захвата имущества и в бизнесе, и в семье. По его словам, женщина распространяет недостоверную информацию, передает zakon.kz.

Ранее в соцсетях экс-супруга главы БЦК Альмира Кальменова выразила соболезнования семьям погибших при стрельбе в Алматы. Она написала, что знает человека "причастного к трагедии". По ее словам, бывший муж применяет рейдерские схемы захвата. Якобы Хусаинов предъявил иск и арестовал все имущество ее родителей. Также женщина заявила, что экс-супруг не принимает участия в воспитании детей.

В ответ Галим Хусаинов заявил, что бывшая жена публикует недостоверную информацию.

Не стану вдаваться в подробности нашей совместной жизни – это частная "территория", но все же вынужден отреагировать на заявления Кальменовой, так как они стали достоянием общественности и могут навредить нашим детям. По достигнутому нами соглашению, оформленному юридически, я выплачиваю алименты. Это достаточно большая сумма для достойной жизни моих детей и имеются соответствующие соглашения. Обвинять меня в том, что я, как отец, вынуждаю их жить в стесненных условиях, как минимум, бесчеловечно. Я люблю своих детей и делаю для них все необходимое, - написал глава банка.

Хусаинов прокомментировал и обвинение в рейдерском захвате имущества.

Что касается заявлений о "рейдерском захвате имущества", то это имущество, оформленное на мать Кальменовой, которое было оплачено мною. В настоящее время оно также является предметом юридического спора. Договориться о мирном разделе не удалось, я проживаю на съемной квартире, а приобретенное в браке жилье находится в собственности моей бывшей тещи. Разумеется, ни о каком выселении бывшей жены и моих детей из квартиры речи не идет, - написал он в Facebook.

Также Хусаинов сообщил, что бывшая жена предлагает ему выкупить квартиру за сумму выше рыночной стоимости.

Это является одним из ее требований по разделу имущества. Формально же из совместно нажитого имущества – только машина, которая осталась у нее и на которую я не претендую. В любом случае, все споры будут решаться в правовом поле, - добавил глава БЦК.

Галим Хусаинов напомнил СМИ, что частная жизнь охраняется законом.

20 сентября в мкр. "Акбулак" в Алатауском районе Алматы 54-летний мужчина открыл огонь по окружающим. Погибли пять человек. Среди них судебный исполнитель, двое полицейских и двое гражданских. Известно, что один из погибших - новый владелец дома, второй - его друг.

Мужчина арестован. За убийство ему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

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