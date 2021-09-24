Кто есть кто в системе госаудита - мнение эксперта

Ревизионная комиссия не подчиняется Счетному комитету.

Журналистский конфуз. После вчерашнего выступления сенатора Андрея Лукина, который раскритиковал работу ревизионных комиссий и написал свой запрос по случаю в Счетный комитет, некоторые СМИ вышли с громкими заголовками – "Сенатор раскритиковал Счетный комитет". Через некоторое время все подобные статьи исчезли. Почему?

Именно поэтому я здесь оставляю памятку для коллег, чтобы не путались, кто есть кто в системе государственного аудита.

Лукин весьма справедливо говорит: "Результаты анализа свидетельствуют о серьезных нарушениях при осуществлении руководством и государственными аудиторами учреждений контрольно-надзорных функций, начиная с вопросов планирования и заканчивая процессом аудита и финансового контроля", но не про Счетный комитет, а именно про Ревкомы.

По мнению сенатора, ревизионные комиссии недостаточно обеспечивают достижение поставленных перед ними целей по повышению эффективности управления и использования бюджетных средств и активов государства, несмотря на количество сотрудников в штате и выделяемые для этого средства. И это очевидно с точки зрения центра, но в регионах у Ревкомов иные задачи. Это по сути универсальная палка для битья в руках акима, да ей еще и копать можно при желании.

А почему все же Лукин написал запрос в Счетный комитет? После долгого процесса реформ Ревкомов, которые находились в структурах маслихата, в зоне очевидного конфликта интересов, эти самые комиссии оттуда вывели. Судьба их непонятна, смысл их ничтожен. Теперь они сидят в акиматах и по-хорошему требуют упразднения.

Ввиду того, что в регионах так сложилось, что каждый суслик – агроном, то и методологии, и применение практики у каждого такого ревизионного органа отличались разнообразием и открывали невиданные возможности. После того, как Центр озаботился этой проблемой, Счетный комитет нагрузили двумя функциями относительно Ревизионных комиссий – кадровой и методологической.

Раньше должность председателя Ревкомиссии была политической и, как следствие, стратегической. Там досиживали свой век нужные люди. После изменений возглавить и участвовать в управлении органом может человек со специальным сертификатом и опытом работы в аудите, что отвадило от желанной тихой гавани много местных авторитетов. Про методологию можно говорить долго, но сейчас она унифицирована. Это – главное. Но орган – Ревизионная комиссия – самостоятельный и не подчиняется Счетному комитету.

Денис Кривошеев

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