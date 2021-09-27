В Актау лифт с детьми упал в шахту

Никто не пострадал.

Вечером 25 сентября в одном из жилых комплексов Актау лифт с людьми с первого этажа провалился в шахту, сообщает zakon.kz.

К счастью, никто не пострадал. Люди помогли друг другу выбраться наружу, пишет издание Лада.

Там были молодые мамы с грудными детьми, которых шокировало данное ЧП. Что за бардак? Это уже не первый случай в нашем доме, - жалуются жители дома.

По их словам, застройщик в курсе данной ситуации, но никаких мер не предпринимает.

Также, как заявляют жильцы, больше половины дома заселено около года назад, но никаких документов на квартиры они до сих не получили. Газ в доме не подключен.

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