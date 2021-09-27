Доллар продолжает дешеветь

Курс евро также снижается.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 423,81 тенге (-0,11), передает zakon.kz.

Курс евро также снижается.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 423,9-425,3 тенге, евро – 496,9-498,9 тенге, рос. рубль - 5,83-5,88 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 27 сентября.

Ноябрьские фьючерсы на нефть WTI повысились на 1,317%, составив $74,95 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросли на 1,22% — до $78,18 за баррель.

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