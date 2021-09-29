В НОК подвели итоги Олимпиады-2020

В Казахстане зимними видами спорта занимаются около 15 тыс. человек.

29 сентября в Нур-Султане состоялась Генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета Казахстана, передает zakon.kz.

Ассамблея прошла с участием руководителя НОК РК Тимура Кулибаева, заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова, министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой, членов национального олимпийского комитета, тренеров и спортивных функционеров. На повестке дня было два главных вопроса: подведение итогов 32-х летних Олимпийских в Токио и план подготовки национальной сборной к 24-й зимней Олимпиаде в Китае.

В начале участники ассамблеи минутой молчания почтили память ушедших из жизни спортсменов и представителей СМИ.

Затем Тимур Кулибаев высказался по поводу выступления казахстанцев на Олимпиаде-2020.

Мы надеемся, что большой общественный резонанс, вызванный результатами выступлений на Олимпиаде в Японии, поможет ускорить реформы и начнется конкретная деятельность по совершенствованию системы спорта, – отметил президент НОК РК. - Да, ошибки были, во многих видах спорта результат неудовлетворительный, и наша совместная задача – исключить их повторение в будущем. Необходимо отметить, что была проделана огромная работа по подготовке к Играм в Токио. Со многими факторами, вызванными пандемией, мы столкнулись впервые.

Пандемия, из-за которой были сорваны многие предолимпийские тренировочные сборы и соревнования, по мнению генерального секретаря Национального олимпийского комитета Андрей Крюкова, стала основной причиной неудачного выступления казахстанских олимпийцев. Также он дал оценку некоторым видам спорта: хорошо – тяжелая атлетика, карате, теннис; неудовлетворительно – бокс; ухудшение – велоспорт. В своем докладе эксперт обозначил основные причины неуспешного выступления сборных, а также пути решения сложившихся проблем.

Также на заседании ассамблеи остановились на ходе подготовки к зимним Олимпийским играм, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в трех городах Китая – Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу. Розыгрыш путевок закончится 16 января, до этого дня наши спортсмены примут участие более чем в 50 лицензионных турнирах.

Несмотря на пандемию НОК организовал полноценную подготовку и соревнования для спортсменов-зимников. В 2021 году прошли 105 учебно-тренировочных сборов, в том числе 69 за рубежом, спортсмены участвовали в 64 соревнованиях. На Белой олимпиаде Казахстан намерен выступить в восьми дисциплинах и четырех видах спорта.

В ходе работы заседания руководители национальных федераций отметили улучшение по многим направлениям, в частности, усиление роли федераций в планировании и подготовке национальных команд. В первую очередь, это сказалось на обеспечении самих федераций и сборных команд.

Принципиально новым подходом, введенным НОК РК, является то, что спортивные федерации и тренерские кадры сами определяют потребность, объем, перечень и технические характеристики для закупа спортивной экипировки, инвентаря и спортивного питания.

Кроме того, команды обеспечены постоянным медико-биологическим сопровождением специалистами комплексно-научных групп, улучшены условия подготовки атлетов – подготовка проводится только на аккредитованных базах; укрепляется международное сотрудничество между НОК, национальными и международными федерациями.

По завершению ассамблеи спикеры ответили на вопросы журналистов. Редакции zakon.kz они рассказали о перспективных молодых спортсменах на будущих стартах.

Из-за пандемии коронавируса в республике прервалось пополнение качественного резерва. Еще одной причиной неудачного результата сборной стала морально-психологическая подготовка спортсменов, особенно в индивидуальных видах спорта. Два года, как не работает Центр олимпийской подготовки для спортсменов до 21 года, они теряют мотивацию и интерес. Здесь вопросов много, над которыми еще предстоит огромная работа, - заявил Крюков.

Канагатов ситуацию с зимними видами спорта в стране охарактеризовал, как не очень радужную. Занимающихся данными видами детей и молодежи не так много.

О резерве и талантах в зимних видах спорта особо не чем похвастаться. В Казахстане зимними видами спорта занимаются около 15 тыс. человек. Даже в зимних областях республики, таких как Восточный Казахстан, Костанай, не так сильно все развито. На китайской зимней Олимпиаде примерно от девяти казахстанских спортсменов ожидаем результатов, каковы они будут, это уже вопрос времени. Все для их полноценной подготовки сделано. Ждем также лицензии от нашей женской хоккейной дружины, которая только начнет борьбу за путевку в Китай, - сказал Канагатов.

Отметим, что итогом выступлений казахстанских атлетов стали восемь бронзовых медалей в пяти видах спорта.

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