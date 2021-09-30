Тем самым загоняют должников в тупик.

Депутаты Мажилиса пожаловались на деятельность ряда коллекторских агентств и финансовых организаций. По их данным, кредиторы-финансовые организации продают просроченные займы коллекторским агентствам за бесценок, передает корреспондент zakon.kz.

Депутатский запрос на имя Генпрокурора РК Гизата Нурдаулетова и председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой на пленарном заседании Мажилиса озвучил от имени коллег депутат Юрий Ли.

Он сообщил, что в Казахстане, как и во многих странах мира, действует механизм продажи обязательств (долгов), который регулируется Гражданским кодексом Республики Казахстан и соответствующими законами.

Однако его применение, по словам мажилисмена, на финансовом рынке в Казахстане не учитывает права и интересы потребителей финансовых услуг, загоняя должников в тупик.

Из поступающих сообщений граждан мы видим, что зачастую кредиторы-финансовые организации продают просроченные займы коллекторским агентствам за бесценок, при этом непонятно, каким образом происходит ценообразование и как учитывается стоимость обеспечения по залоговым займам. Насколько нам известно, банки и микрофинансовые организации продают "оптом" просроченные кредитные портфели, где цены колеблются от 7 до 25% от номинала! Хороший бизнес – когда скидка на покупку составляет свыше 90%, – отметил депутат.

Более того, добавил он, имеют место прецеденты, когда микрофинансовые организации по непрозрачной схеме безвозмездно передают микрозаймы казахстанцев в пользу новых кредиторов: коллекторских агентств или физических лиц, фактически "аффилированных" с микрофинансовыми организациями.

Вызывает возмущение подобная практика бесплатной передачи или продажи кредитов с огромной скидкой: такое ценообразование в лучшем случае несправедливо, а в худшем похоже на произвол начала "90-х годов". Возникает резонный вопрос: "Почему кредиторами не проводится реструктуризация просроченных долгов казахстанцев на адекватных и индивидуальных условиях, а только осуществляется их непрозрачная продажа-дарение портфелями коллекторам или иным лицам?" - поинтересовался депутат.

Вызывают обеспокоенность депутатов также сообщения граждан, где они жалуются на сотрудников микрофинансовых организаций, которые убеждали их оплачивать микро-займы на карты данных сотрудников, минуя официального кредитора. Впоследствии деньги присваивались, клиенты выходили на просрочку и их долги передавались коллекторам.

Такие обращения есть у финансового регулятора. Более того, представители микрофинансовых организаций, угрожая заемщикам уголовными делами, требуют погасить долги, при этом представляются сотрудниками вымышленных коллекторских агентств, наименования которых отсутствуют в официальном реестре регулятора. Тем самым они грубо нарушают права потребителей финансовых услуг, вводя их в заблуждение и незаконно присваивания специальный правовой статус "коллекторского агентства", который регламентирован отдельным отраслевым законом, – отметил Юрий Ли.

В этой связи мажилисмен указал на необходимость ввести административную ответственность за использование специального статуса "коллекторского агентства" любыми лицами, не имеющими на то соответствующей правосубъектности.

Нужно, по его словам, также ввести запрет и меры ответственности за незаконное взимание коллекторскими агентствами комиссий и вознаграждений с заемщиков.

Депутат попросил провести проверку ценообразования на рынке продажи просроченных долгов финансовыми организациями в пользу коллекторских агентств, а также проверить все факты бесплатной передачи таких долгов новым кредиторам и сообщить о результатах проверки инициаторам настоящего запроса.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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